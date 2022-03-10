مساعدة سابقة لترامب: كان يخاف من بوتين ويحب "الطغاة"

كشفت ستيفاني غريشام المساعدة الصحفية السابقة لدونالد ترامب عن أن الرئيس الأمريكي السابق كان يخاف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه ”شخص مرعب“.

وأشارت غريشام في مقابلة تلفزيونية أمريكية نشرتها صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إلى أن ترامب كان في نفس الوقت معجبًا ببوتين لقدرته على ”القتل“، وأنه لهذا السبب كان يحب معظم الحكام الاستبداديين.

وعن العلاقة القوية بين ترامب وبوتين خلال فترة الأول كرئيس للولايات المتحدة، قالت غريشام: ”أعتقد أن ترامب كان يخشى بوتين، أعتقد أنه كان خائفًا منه، الحقيقة أن الرجل أخافه لأن بوتين رجل مخيف، بصراحة فقط، أعتقد أنه كان خائفًا منه“.

وأضافت: ”أعتقد أيضًا أن ترامب أعجب ببوتين كثيرًا، أعتقد أنه أراد أن يكون قادرًا على قتل كل من تحدث ضده، لذلك أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي، في تجربتي معه، أحب ترامب الطغاة وأحب الأشخاص الذين يمكنهم قتل أي شخص بما في ذلك الصحافة“.

وفي تصريحاته مؤخرًا، أشاد ترامب بالرئيس الروسي أكثر من مرة واصفًا إياه بأنه عبقري وأن شخصيته تكتيكته ذكية، مؤكدًا أن بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان لا يزال في البيت الأبيض.

ومؤخرًا، اعتبرت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن ترامب دعم الزعيم الروسي ضد أوكرانيا منذُ البداية، بعد أن ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأشارت إلى أن الأمر لم يقتصر على إشادة ترامب مؤخرا بـ“عبقرية“ هجوم بوتين على أوكرانيا، لأنه منذُ أن بدأ حياته السياسية دعم ترامب الرئيس الروسي ”بطرق مرتبطة مباشرة بسعي موسكو لإخضاع أوكرانيا“.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه لسنوات كانت العلاقات بين روسيا وعائلة ترامب ”مشحونة بالمال“، إذ كان هناك تمويل تنموي تباهى به أبناء ترامب، خاصة ”قصر بالم بيتش“، الذي باعه لثري روسي مقابل 95 مليون دولار بعد 4 سنوات من شرائه مقابل 41 مليون دولار.

وأثارت تصريحات ترامب انتقادات لاذعة من قبل مسؤولين أمريكيين ومنهم الجمهوريان العاملان في لجنة اختيار مجلس النواب للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير 2021، وهما من بين الجمهوريين القلائل الذين انتقدوا الرئيس السابق.

وغردت ليز تشيني، وهي عضوة في مجلس النواب الأمريكي عن دائرة ولاية وايومنغ، قائلة إن ”تصريح ترامب يساعد أعداءنا، لا يبدو أن مصالح ترامب تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية“.