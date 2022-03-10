شمخاني: أمريكا ليست لديها إرادة التوصل إلى اتفاق في فيينا

قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، اليوم الخميس، إن ”الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي في فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي“.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شمخاني، في تغريدة على ”تويتر“: ”رد الولايات المتحدة على مقترحات إيران المبدئية، ومقترحاتها غير المقبولة، وإصرارها على اتفاق سريع بذرائع كاذبة، تظهر أنه ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه للأطراف“.

وأضاف: ”تصبح محادثات فيينا أكثر تعقيداً كل ساعة، دون قرار سياسي من الولايات المتحدة“.

ولم تصل المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 إلى تفاهم يعيد إحياء العمل بالاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب منتصف عام 2018.

وتشارك كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب روسيا والصين في تلك المفاوضات مع إيران، فيما تحضر واشنطن بطريقة غير مباشرة فيها.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، رداً على طلب روسيا في محادثات فيينا النووية لإحياء الاتفاق، عن قلقها من مخاطر تأخيرات إضافية في المحادثات، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لن تستجيب لطلب روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء: ”نحن قريبون جداً من الاتفاق“، مضيفاً في إشارة للمطالب الروسية الجديدة أن ”فرنسا قلقة من مخاطر إحداث تأخيرات إضافية في اتفاق محتمل“.

ودعت فرنسا جميع الأطراف الأخرى في المحادثات إلى اتخاذ نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة لإبرام الاتفاق في فيينا.

وبعد أحداث أوكرانيا وفرض عقوبات غربية جديدة على موسكو، دعت روسيا الولايات المتحدة في محادثات فيينا إلى تقديم ضمانات مكتوبة بعدم تأثير هذه العقوبات الجديدة على التعاون الروسي الإيراني بعد إحياء الاتفاق النووي.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال يوم الأحد إن طلب روسيا الجديد غير وارد وإن العقوبات ضد روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أيضا يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تقدم مثل هذه التأكيدات المكتوبة لروسيا.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع روسيا بشأن إيران، مضيفة ”أن روسيا تعمل على زيادة مطالبها وأن البعض في موسكو يريدون المزيد من الفوائد لتعاونهم ومشاركتهم في محادثات فيينا ولن يصلوا إلى هدفهم“.