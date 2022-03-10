صحف عالمية: خلاف أمريكا وبولندا "انتكاسة" لأوكرانيا.. و"فرصة اقتصادية" لإيران في فيينا

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الخامس عشر.

وسلطت الصحف الضوء على الخلاف المحتدم بين أمريكا وبولندا، ووصفته بأنه ”انتكاسة“ لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وتحدثت الصحف عن ”فرصة اقتصادية“ لإيران في فيينا قد تنقذ اقتصادها المتهاوي.

”خلاف يمثل انتكاسة“

ورأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن الخلاف بين الولايات المتحدة وبولندا بشأن تزويد الأخيرة أوكرانيا بمقاتلات من طراز ”ميغ – 29“ روسية الصنع، قد يؤدي إلى تفاقم التوتر وتصعيد الحرب.

واعتبرت الصحيفة، أن هذا الخلاف ”يمثل انتكاسة“ ستكون نتيجته هي احتفاظ روسيا بالتفوق الجوي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، إن الخلاف بين وارسو وواشنطن حول الاستخدام المحتمل للمقاتلات لـ“ضرب“ القوات الروسية داخل أوكرانيا هو أحد الإخفاقات الدبلوماسية القليلة للغرب في الشهر الماضي.

وعملت الولايات المتحدة وأوروبا بجد لإبقاء الخلافات بشأن العقوبات وحظر النفط عند الحد الأدنى العام، وحاولتا التوفيق بين المصالح الوطنية لبعضهما البعض.

وألمحت الصحيفة إلى أن بولندا لا تريد من الأساس إرسال طائرات تجنباً لتعرض شعبها وأمنها إلى غضب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الرغم من أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتأكد ذلك لها عندما رفضت واشنطن نقل المقاتلات إلى أوكرانيا عن طريقها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المحتمل أن تكون الحكومة القومية البولندية أطلقت خطتها بهدف تخفيف ضغطوط الكونغرس الأمريكي والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عليها، وهي تعلم جيدًا أنه سيتم رفضها.

وقالت الصحيفة ”تحت ضغط خاص من الولايات المتحدة، شعرت بولندا أن الخطة عرّضت مواطنيها لغضب بوتين، وعلى إثر ذلك عدلت بولندا المقترحات بحيث يتم إرسال الطائرات مجانًا إلى القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، بدلًا من نقلها جوًّا من بولندا إلى أوكرانيا.

وهذه الخطوة ستخرج بولندا حرفيًّا من خط نيران روسيا حيث يمكن تسمية الخطة بأنها خطة الولايات المتحدة أو الناتو أو الاتحاد الأوروبي“.

وقالت الصحيفة البريطانية ”كان لافتًا يوم الثلاثاء عندما وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للمرة الأولى عرضًا بولنديًّا بإرسال طائرات إلى القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا بأنه (لا يمكن الدفاع عنه)“.

ورأت الصحيفة أنه في كلتا الحالتين فإن الخلاف العام هو نكسة محصلتها احتفاظ روسيا بالتفوق الجوي، مشيرة إلى أن الطيارين الأوكرانيين الذين كانوا يتدربون في بولندا على قيادة الطائرات، أصبحوا الآن على الأرض دون آلات للدفاع عن بلادهم.

من جانبها، رأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أن الارتباك الناجم عن بيان بولندا يوم الثلاثاء يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الوقت الذي يزنون فيه مسائل فنية وقانونية معقدة وخطر الوقوع في صراع مع موسكو وهم يسعون إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا وسط هجوم روسي.

واعتبرت المجلة أن الجدل الداخلي حول خطة بولندا يسلط الضوء على الصعوبات المستمرة بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين حول كيفية تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية إضافية، وذلك في وقت تُظهر فيه روسيا قدرة متزايدة على إغلاق الطرق الجوية والبرية.

ونقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله، إن روسيا أطلقت أكثر من 710 صواريخ على أوكرانيا منذ بداية الصراع قبل أسبوعين، وغطت معظم المجال الجوي للبلاد بالأرض ببطاريات صواريخ جو.

وأشارت المجلة، إلى أنه لا يزال هناك جدل في العواصم الغربية حول مدى فاعلية أوكرانيا في استخدام الطائرات المقاتلة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

ويري مسؤولون غربيون أن شراء كييف لمقاتلات ”ميغ -29“ سيحدِث بالتأكيد فرقًا كبيرًا ”على المدى القصير فقط“، لكن لا يوجد ما يضمن أن الطيارين الأوكرانيين سيتمكنون على الفور من التحليق في السماء على متن الطائرات البولندية التي خضعت لسلسلة من التعديلات وترقيات قمرة القيادة.

إلي أي مدى سيذهب بايدن؟

وذكرت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية أن أمريكا تشهد جدالًا داخليًّا بين الكونغرس والبيت الأبيض بسبب تورط واشنطن المتزايد في حرب أوكرانيا، في الوقت التي تواجه فيه إدارة الرئيس، جو بايدن، ضغوطًا متزايدة للمشاركة بشكل أكبر في الصراع.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن تحذير الرئيس الروسي للولايات المتحدة وحلفائها من الانخراط في ”أعمال حرب“ مباشرة ضد بلاده، يعني أن على الإدارة ضرورة موازنة كل خطوة بعناية أكبر من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع كل خطوة يطالب بها المشرعون والدول الحليفة والأوكرانيون أنفسهم، يشعر مسؤولو الإدارة بالقلق من أن خطر أن يصبحوا مشاركًا مباشرًا في الحرب يتزايد.

وقالت الصحيفة، إن ”مشرعين يطالبون الولايات المتحدة بمشاركة المزيد من المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا؛ التي تطالب بإنشاء شكل من أشكال منطقة حظر الطيران فوق البلد المحاصر؛ إلى بولندا في محاولة لتسليم طائراتها المقاتلة إلى الطيارين الأوكرانيين“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الخلاف يخدم في الأساس مصالح بوتين لأنه يحاول إضعاف أي جبهة غربية موحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤل دفاعي أمريكي كبير قوله ”الروس يحاولون ممارسة الضغط وإرباك وحدة جهود الحلفاء بشأن العقوبات وكل شيء آخر نقوم به من الواضح أن له تأثيرا كبيرا عليهم.. من الواضح أننا لا نريد أن نشارك بشكل مباشر في الحرب بأي معنى قتالي. إنهم يفهمون ذلك، ويريدون توسيع تعريف (القتال) إلى أقصى حد ممكن“.

وتحت عنوان ”إلى أي مدى سيذهب بايدن؟“، أوضحت الصحيفة الأمريكية في تحليل لها أن البيت الأبيض يتعرض لضغوط متزايدة لفرض نسخة من منطقة حظر الطيران، وهذا قد يكون السبب في أن بوتين أصدر تحذيره الأخير ضدها.

وقالت ”يتفق العديد من المحللين على أن إنشاء منطقة حظر طيران سيشكل حتمًا مشاركة مباشرة في الحرب. ويرون أنه بسبب مبدأ الدفاع المشترك لحلف الناتو، فإن أي صدام بين روسيا وعضو في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، يمكن أن يتصاعد بسرعة“.

أضافت الصحيفة ”على سبيل المثال، ورد أن إدارة بايدن قد منعت نقل أنواع معينة من المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من أن أمريكا يمكن تصنيفها كمقاتلة مشتركة في الصراع، وهو ما انتقده بعض المشرعين الأمريكيين.“

فرصة إيرانية

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن إيران تريد استغلال الأزمة الأوكرانية لمصلحتها، إذ تعتبر الأزمة الأسوأ في العالم الآن بمثابة فرصة اقتصادية لا بد من اغتنامها بسرعة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أن ارتفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ سنوات، يمكن أن يؤدي دخول إيران الفوري إلى سوق الطاقة إلى الارتقاء باقتصادها المتهاوي، نظرًا لأنه لا يزال عجز ميزانيتها قائمًا على أسعار النفط.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا للتقديرات، تمتلك إيران احتياطيًّا جاهزًا يبلغ 80 مليون برميل من النفط مخزّنًا في ناقلات وفي دول آسيوية أخرى يمكن تسويقها على الفور. وقالت الصحيفة في تحليل لها ”يعتقد كبار المسؤولين في صناعة النفط الإيرانية أنه في غضون أيام، يمكن أن تبيع إيران 1.2 مليون برميل أخرى يوميًّا؛ ما يسهم في خفض أسعار النفط في جميع أنحاء العالم والسماح لإيران بجذب عملاء أوروبيين جدد“.

وأضافت ”علاوة على ذلك، تتيح العقوبات المفروضة الآن على روسيا لإيران فرصة لتقديم قنوات استثمار جديدة للشركات الدولية التي تسحب استثماراتها من روسيا وتبحث عن فرص بديلة“.

واعتبرت الصحيفة العبرية أن هذه الطفرة تعتمد على التوقيع السريع على اتفاقية إحياء البرنامج النووي الإيراني في فيينا الآن، وبعد ذلك سيتم رفع العقوبات عن إيران.

ورأت أن تلاقي المصالح بين إيران والولايات المتحدة أصبح أقوى من التقاء إيران وروسيا.

وفي قضية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن إيران يمكن في الوقت نفسه أن تستمر في الحفاظ على علاقاتها التجارية وصفقات الأسلحة مع روسيا لأن العقوبات على روسيا ليست ملزمة للإيرانيين.

وذكرت الصحيفة أن أهم شريك إستراتيجي لإيران هو الصين، التي وقعت معها اتفاقية إستراتيجية مدتها 20 عامًا، تستثمر خلالها الصين 400 مليار دولار في البنية التحتية وتطوير حقول النفط والغاز، مقابل النفط والغاز.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن لروسيا دورًا مهمًّا في تنفيذ الاتفاق النووي، إذ من المقرر أن تتلقى فائض اليورانيوم المخصب الذي أنتجته إيران منذ عام 2019، وهو العام الذي بدأت فيه انتهاك الاتفاق، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق في 2018.

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد طلب الحصول على ضمانات أمريكية مكتوبة بأن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على العلاقات التجارية والتعاون بين روسيا وإيران.

وقالت الصحيفة إنه إذا قررت روسيا عدم التوقيع على الاتفاق دون الضمانات الأمريكية المكتوبة التي تطالب بها، قد تخسر الكثير وتترك الدول الغربية تتولي دورها في الحصول على فائض اليورانيوم المخصب، ويمكن للصين أن تواصل تطوير المفاعلات النووية الإيرانية.

ورأت الصحيفة أن روسيا لا تريد أن تُستثنى من الصورة أو تفقد نفوذها الإيراني، حتى لو لم تحصل على تلك الضمانات الأمريكية، لكنها أشارت إلى أن قدرة موسكو على إملاء تحركات إيران آخذة في التآكل، في حين أن الفرص التي يمكن أن يقدمها الغرب لإيران بدأت للتو في الظهور.