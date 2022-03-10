وكالة إيرانية: نقاط الخلاف النهائية في مفاوضات فيينا لم تحل بعد

نفت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، ما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، أنه تم حل نقاط الخلاف النهائية في المحادثات النووية بفيينا.

وكتب الوكالة في تغريدة لها عبر ”تويتر“: ”لم يتم التوصل إلى أي نص نهائي في فيينا حتى الآن، ولم تقدم الولايات المتحدة أي حل حول القضايا المتبقية بما ينسجم مع الخطوط الحمراء الإيرانية“.

وكانت وكالة ”رويترز“ ذكرت يوم الأربعاء، أن ما وصفته بـ“مطالب روسية مستعصية“ أدت إلى تعثر المحادثات النووية في فيينا، ”رغم حل نقاط الخلاف النهائية“.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين، قولهم إن ”الأطراف التي تحاول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، عكفت يوم الأربعاء، على البحث عن حل سريع للمطالب التي تقدمت بها روسيا في اللحظات الأخيرة وتهدد بإفشال المفاوضات، لكن الولايات المتحدة لا تريد فيما يبدو التواصل مع روسيا بشأن هذه المسألة“.

وحذرت القوى الغربية روسيا، الثلاثاء، من ”تخريب اتفاق شبه مكتمل لمعاودة امتثال الولايات المتحدة وإيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015“. وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا، يوم الأربعاء بعد إجراء مشاورات في طهران.

وكانت المحادثات التي استمرت 11 شهرا لاستئناف العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، قد وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث قال العديد من الدبلوماسيين إن توافقا تم الآن على بنود الاتفاق النووي على نطاق واسع، وفقا لـ“رويترز“.

وقالت الوكالة: ”لكن بمجرد حل نقاط الخلاف النهائية، سارعت روسيا بوضع حجر عثرة جديد من خلال المطالبة بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على تجارتها مع إيران“.

وقالت السفارة الروسية في إيران على تويتر في استعراضها لملخص مؤتمر صحفي عقده السفير في طهران ليفان دزاجاريان، إن ”المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في تنفيذ أنشطة التعاون الشامل مع إيران“.

وأعاد مبعوث روسيا الرئيسي للمحادثات ميخائيل أوليانوف نشر التغريدة. والتقى بمبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات مساء الثلاثاء ومرة ​​أخرى يوم الأربعاء.

كما رفض أوليانوف في تصريحات نقلتها الصحافة الإيرانية، إلقاء اللوم على روسيا بشأن طلبها بتقديم إعفاءات مكتوبة من الولايات المتحدة في حال تم إحياء الاتفاق النووي.

وقال: ”يجب إعفاء كل تعاملاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران من جميع العقوبات الحالية والمستقبلية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا يمكن إلقاء اللوم على روسيا في طلب اللحظة الأخيرة لأن نص الاتفاق لم يتم الانتهاء منه بعد“.

وأضاف ”نحن قريبون جدًا من نهاية المفاوضات والانتهاء من نص الاتفاقية، وقد نتوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة، لكن لا يزال هناك عدد من القضايا العالقة“.

واتهمت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند روسيا، الثلاثاء، بـ“السعي لجني مكاسب إضافية من مشاركتها في جهود إحياء الاتفاق النووي“، لكنها قالت إن واشنطن ”لن تلعب لعبة دعونا نعقد صفقة“.

وقال دبلوماسي غربي إن ”ماهية مطالب موسكو بالتحديد لا تزال غير واضحة، لكنها تبدو أكبر من التزاماتها النووية لإحياء الاتفاق“.

وقال دبلوماسي أوروبي إن روسيا تطالب بضمانات شاملة بشأن التجارة بين موسكو وطهران.

وقال الدبلوماسيان إنه بات من غير المرجح الآن أن تنتهي المحادثات هذا الأسبوع.

وكان المفاوضون الأوروبيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد غادروا مقر المحادثات مؤقتا لأنهم يعتقدون أنهم ”بلغوا أقصى نقطة يمكن أن يصلوا إليها في المفاوضات، وأن الأمر متروك الآن للولايات المتحدة وإيران للاتفاق على القضايا المعلقة“.

وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى طهران بشكل مفاجئ بعد أن حدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مطالب موسكو الجديدة. وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تسمح بتعرض مصالحها للضرر من قبل ”عناصر أجنبية“.