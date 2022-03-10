محادثات روسية أوكرانية في تركيا على وقع احتدام المعارك.. والخناق يضيق على كييف

تترقب الأوساط السياسية العالمية، المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا، يوم الخميس، وذلك على وقع تصاعد حدة المعارك، وتحقيق القوات الروسية ”تقدما سريعا“ نحو كييف.

وضيقت القوات الروسية، الخناق على كييف، عشية محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في تركيا، هي الأولى على هذا المستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

واقتربت القوات الروسية من بروفاري، الضاحية الشرقية الكبيرة للعاصمة، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال أحد سكان فيليكا ديمركا التي تبعد 15 كيلومترا عن بروفاري، ويدعى فولوديمير (41 عاما) لوكالة ”فرانس برس“، إن ”أرتال الدبابات الروسية سيطرت أمس (الثلاثاء) على قريتين تبعدان بضعة كيلومترات“.

وأضاف: ”أطلقوا النار لتخويف الناس وإجبارهم على البقاء في منازلهم، وسرقة ما في وسعهم للحصول على إمدادات والتمركز بين السكان، كي لا تقصفهم القوات الأوكرانية“.

وتكثفت المعارك في المنطقة فيما حاولت القوات الأوكرانية صد الدبابات الروسية، وفقا لأهالي ومتطوعين ضمن القوات الأوكرانية.

”لن نتنازل“

ويأتي هذا التصعيد الميداني، مع ترقب لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في تركيا، يوم الخميس.

وأجرى الجانبان ثلاث جولات من المحادثات منذ بدء الهجوم الروسي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المفاوض ليونيد سلوتسكي، قوله لمحطة تلفزيون يوم الأربعاء، إن الوفد الروسي في محادثات السلام مع أوكرانيا ”لن يتنازل عن نقطة تفاوض واحدة“.

وأكد مسؤول تركي لوكالة فرانس برس وصول لافروف إلى تركيا.

وأعلن كوليبا في تسجيل فيديو نشره على فيسبوك، أنه يستعد للقاء لافروف الخميس منبها إلى أن توقعاته ”محدودة“.

وتندرج المحادثات المقرر إجراؤها صباح الخميس في أنطاليا بجنوب تركيا في إطار جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعب دور الوسيط منذ بداية الأزمة.

وفي السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، لمناقشة أحدث تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

قصف مستشفى في ماريوبول

وأثار قصف جوي لمستشفى للأطفال والولادة في مدينة ”ماريوبول“ الأوكرانية المحاصرة، الأربعاء، استنكارا دوليا، فيما وصف الرئيس فولودومير زيلينسكي، القصف بأنه ”جريمة حرب.

وبينما احتدمت المعارك في اليوم الرابع عشر من الغزو، قال مسؤول أوكراني إن غارة جوية روسية على مستشفى للأطفال في ماريوبول تسببت بإصابة 17 شخصا على الأقل بجروح.

ونشر الرئيس زيلينسكي تسجيل فيديو على تويتر يظهر دمارا هائلا في المرفق الطبي الكبير الذي تحطمت نوافذه ودمرت جدران داخلية فيه، قائلا إنه ناجم عن ”ضربة مباشرة من جانب القوات الروسية“ تركت بالغين وأطفالا ”تحت الركام“.

وفي رسالة مصورة لاحقة، وصف زيلينسكي الغارة على المستشفى، بأنّها ”جريمة حرب“.

واعتبر أن ”القصف الجوي هو الدليل النهائي. إنه الدليل على أن الأوكرانيين يتعرضون لإبادة.. نحن لم ولن نرتكب أي جريمة حرب مماثلة في أي من مدن منطقتي دونيتسك ولوغانسك أو أي منطقة أخرى… لأننا بشر. ولكن هل أنتم كذلك؟“.

استخدام ”همجي“ للقوة

من جانبه، دان البيت الأبيض ما وصفه بالاستخدام ”الهمجي“ للقوة ضد المدنيين، فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني الهجوم بأنه ”عمل غير أخلاقي“.

بدوره، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، على ضرورة أن تبقى كل المراكز الصحية ”بمنأى من القصف“.

من ناحيتها لم تنف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الهجوم، لكنها قالت في مؤتمر صحافي في موسكو، إن ”كتائب قوميين“ أوكرانيين يستخدمون مستشفى الولادة لإقامة موقع لإطلاق النار بعد إخراج موظفين ومرضى منه.

وأعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشنكو في فيديو له على تلغرام، نشره الأربعاء، أن 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ تسعة أيام.

بطاريتا صواريخ في بولندا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن نشر بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حض في وقت سابق الأربعاء، دول الغرب على اتخاذ القرار بشأن مقترح بولندي بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة بعدما رفضت واشنطن خطة أولى معتبرة أنها ”غير قابلة للتطبيق“.

وقال زيلينسكي: ”مرة أخرى نطلب منكم اتخاذ قرار في أسرع وقت، ارسلوا إلينا الطائرات“.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت الأربعاء أن واشنطن ترفض بشكل نهائي المقترح البولندي بنقل مقاتلات إلى أوكرانيا.

وفسر جون كيربي المتحدث باسم الوزارة، القرار الأمريكي، قائلا إن ”نقل المقاتلات لن يحدث تغيرا يذكر لصالح أوكرانيا مقارنة بالقدرات الروسية“، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم مد كييف بأنواع أخرى من الأسلحة.

وقال: ”خلصت المخابرات إلى أن نقل مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا قد يُفهم خطأ على أنه تصعيد، وقد يؤدي إلى رد فعل روسي كبير ربما يزيد احتمالات تصعيد عسكري مع حلف شمال الأطلسي“.

وأضاف: ”لذلك خلصنا أيضا إلى أن نقل مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا سيكون مخاطرة كبيرة“.

وامتنع كيربي عن ذكر تفاصيل بشأن أسباب محددة وراء تقييم المخابرات الأمريكية.

وأسفر الغزو الروسي عن قرابة 2.2 مليون لاجئ في أزمة قالت الأمم المتحدة أنها الأكثر تسارعا منذ الحرب العالمية الثانية، مثيرة المخاوف من نزاع أوسع نطاقا.

وتتصاعد المخاوف من قيام روسيا بتطويق كييف، حيث أقامت أوركسترا الأربعاء حفلة موسيقية في ساحة ”ميدان“ لرفع المعنويات، عزفت خلالها نشيد الاتحاد الأوروبي.

هدنة إجلاء

على صعيد آخر، اتفقت روسيا وأوكرانيا على فتح مزيد من الممرات الإنسانية الأربعاء، لإجلاء المدنيين من مدن تعرضت للقصف.

وتم الاتفاق على فتح ممرات آمنة من خمس مناطق أوكرانية تشمل ضواحي كييف التي دُمرت في قصف وغارات روسية.

وكانت موسكو قد تعهدت احترام هدنة مدتها 12 ساعة تبدأ الساعة 9:00 صباحا، للسماح للمدنيين بمغادرة ست مناطق شهدت أعنف المعارك، حسبما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك.

وللمرة الأولى شملت الممرات إيربين وبوشا وغوستوميل، وهي تجمع بلدات على المشارف الشمالية الغربية لكييف، استولت القوات الروسية على جزء كبير منها.

كما تم الاتفاق على ممر آمن لبلدة ماريوبول الساحلية، حيث فشلت عدة محاولات إجلاء سابقة ما ترك آلاف الناس من دون ماء أو كهرباء منذ الجمعة.

وتفاقم العنف في مناطق أخرى. والثلاثاء قتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي على منازل ومباني أخرى في بلدة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما أكد مسؤول محلي عن منطقة لوغانسك في بيان على منصة تلغرام.

تشرنوبيل بلا كهرباء

أثار الغزو مخاوف نووية وأفادت أوكرانيا الأربعاء عن انقطاع الكهرباء عن تشرنوبيل، المحطة التي شهدت أسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986 والتي سيطرت عليها القوات الروسية.

وأعلنت شركة ”أوكرينيرغو“ الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية في بيان، أن المحطة الواقعة داخل منطقة محظورة تضم مفاعلات متوقفة عن الخدمة ومنشآت للنفايات المشعة ”مقطوعة كليا عن شبكة الكهرباء“.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه فيما تمثل تلك التطورات ”انتهاكا لأحد الدعامات الرئيسية للسلامة“ لكن في هذه الحالة ”لا نرى أثرا كبيرا على السلامة“ في تشرنوبيل.

وكانت روسيا قد هاجمت واستولت على منشأة زابوريجيا الأوكرانية، أكبر محطة للطاقة النووي في أوروبا، الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن أنظمتها التي تراقب المواد النووية بمحطة زابوريجيا، توقفت عن نقل البيانات إلى مقر الوكالة.

وأضافت الوكالة في بيان أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي ”عبر عن قلقه إزاء التوقف المفاجئ لتدفق مثل هذه البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي سواء مستنفد أو غير ذلك فضلا عن أنواع أخرى من المواد النووية“.