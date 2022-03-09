رغم إدانته التطبيع العربي الإسرائيلي.. "علماء المسلمين" يتجاهل زيارة هرتسوغ لتركيا

تجاهل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى تركيا، وسعي أنقرة العلني لبناء علاقات وثيقة مع تل أبيب بعد سنوات من التوتر والفتور الذي لم يؤثر كثيرا على العلاقات الاقتصادية البلدين.

واعتاد الاتحاد -وهو منظمة إسلامية غير رسمية تضم علماء دين بارزين في عضويتها- التعليق على الأحداث السياسية في العالم الإسلامي، وسبق له أن انتقد العام الماضي، اتفاقات السلام الأخيرة بين دول عربية وإسرائيل.

لكن الاتحاد لم يصدر حتى ساعة إعداد هذا التقرير، أي بيان حول زيارة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، إلى تركيا.

ومن شأن تجاهل التعليق على الزيارة، أن يجلب لتلك المؤسسة الدينية غير الرسمية، انتقادات واتهامات بالمحاباة لأنقرة التي تربطها بها صلات وثيقة، بحسب مراقبين.

وتتضمن نصوص تأسيس الاتحاد الذي نشأ في العام 2004، إشارة صريحة لكونه يهدف إلى بيان موقف العلماء من الأحداث المهمة والاستحقاقات التي قد تطرأ في العالم.

وحث الاتحاد في أيلول/ سبتمبر الماضي، الحكومة الأفغانية الجديدة، التي شكلتها حركة طالبان، على تبني ”نموذج إسلامي للحكم الرشيد بنهج النبوة والخلفاء الراشدين“.

ونظم فرع الاتحاد العالمي في قطر، يوم الثلاثاء، ندوة حوارية بمناسبة انطلاق أسبوع القدس العالمي وتدشين مبادرة قمم مقدسية، بحضور الأمين العام للاتحاد الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الذي لم يشر للتطور الجديد في علاقات أنقرة وتل أبيب.

وكان الاتحاد قد أصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بيانا حمل توقيع أمينه العام القره داغي، وصف فيه اتفاقات السلام بين دول عربية وإسرائيل بأنها ”عمل مدان ومحرم شرعا“، على حد تعبيره.

ووقعت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان منذ العام 2020، اتفاقات إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لتنضم إلى مصر والأردن، فيما ترتبط تركيا وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية قبل ذلك بكثير.

ومما جاء في بيان الإدانة ذاك، تأكيد اتحاد علماء المسلمين ”وقوفه الدائم مع الأقصى والقدس وفلسطين، وضد الاحتلال (الإسرائيلي)، والتطبيع معه من أي دولة أو جماعة كانت“.

وكان الاتحاد العالمي قد أصدر في أيار/ مايو الماضي، بيانا في ختام اجتماع طارئ للاتحاد عقد بدعوة من رئاسة الشؤون الدينية التركية حول التطورات في المسجد الأقصى والقدس، ندد فيه بـ“سياسات التهجير القسري لإسرائيل واستيلائها على الأراضي الفلسطينية“.

وتعول أنقرة وتل أبيب على زيارة هرتسوغ التي جاءت بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تجاوز خلافات الماضي السياسية وتطوير تعاونهما الاقتصادي بما في ذلك مشروع طموح لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.

ويقول رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليين، إن تطوير علاقات بلديهما السياسية، سيعزز العلاقات التجارية بشكل أكبر.

وبحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا إلى إسرائيل خلال العام الماضي 35%، وبلغت القيمة الإجمالية 6.4 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا خلال العام المنصرم ملياري دولار.

وبدأت التوترات بين إسرائيل وتركيا في العام 2008، عندما عارضت أنقرة عملية عسكرية في قطاع غزة حملت اسم ”الرصاص المصبوب“، قبل أن تبلغ التوترات ذروتها في العام 2010 عندما قتلت قوات إسرائيلية تسعة نشطاء مدنيين أتراك كانوا على متن سفينة إغاثية جاءت لكسر الحصار على القطاع قبل أن يعترضها الإسرائيليون.

وفي 2018 طردت أنقرة السفير الإسرائيلي بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.