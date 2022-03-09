حماس تمتنع عن إدانة استقبال أردوغان للرئيس الإسرائيلي

امتنعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إدانة استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي يزور تركيا حالياً.

واكتفت حركة حماس، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بالتعبير عن ”قلق بالغ“ تجاه زيارات مسؤولين إسرائيليين ”لعدد من الدول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات يتسحاق هرتسوغ لعدد من دول المنطقة“، دون أن تشير لتركيا التي يتواجد عدد من قيادات الحركة على أراضيها.

وأضافت الحركة: ”نعبر عن أسفنا من تلك الزيارات لأشقائنا في الدول العربية والإسلامية، التي نعدها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة“، وفق البيان.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ قد وصل إلى تركيا، اليوم، في زيارة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها ”تاريخية“، وهي الأولى من نوعها منذ العام 2008.

وغرد هيرتسوغ عبر تويتر قبل مغادرة إسرائيل لتركيا قائلاً: ”أحلق الآن مع زوجتي ميشال لزيارة تركيا بدعوة من الرئيس أردوغان، بعد الحوار الذي أقمناه منذ أن توليت منصبي. الجسور والعلاقات مع تركيا مصلحة إسرائيلية وإقليمية. آمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى حوار أعمق بين إسرائيل وتركيا“.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، كتب على تويتر: "أحلق الآن مع زوجتي ميشال لزيارة #تركيا بدعوة من الرئيس #أردوغان ، بعد الحوار الذي أقمناه منذ أن توليت منصبي. الجسور والعلاقات مع تركيا مصلحة إسرائيلية وإقليمية. آمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى حوار أعمق بين #إسرائيل وتركيا"#إرم_نيوز pic.twitter.com/GTtXmJAyZL — إرم نيوز (@EremNews) March 9, 2022

ويتواجد عدد من قيادات حركة حماس وعائلاتهم على الأراضي التركية، في حين تنشط جمعيات ومؤسسات تقول إنها تعمل في المجال الخيري والإغاثي في الأراضي التركية، كما أشارت تقارير عدة إلى أن الحركة أقامت استثمارات هناك لمحاولة تخفيف أزمتها المالية بسبب ندرة الأموال الإيرانية التي تصل للحركة.

وتخشى حركة حماس أن يؤدي التقارب بين إسرائيل وتركيا إلى طرد قيادات الحركة وتقييد حرية حركة نشطائها في البلاد، بعد أن أصبحت وجهة للعديد من المسؤولين في الحركة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد طالب، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلال رسالة إلى تركيا، بضرورة إغلاق مكاتب حماس هناك.

وجاءت رسالة لابيد في أعقاب إعلان إسرائيل حينها إحباط خلية تابعة للحركة في الضفة الغربية كانت تخطط لهجمات كبيرة ضد إسرائيل، قالت إسرائيل إنها كانت تتلقى تمويلاً من تركيا.

وقال لابيد في رسالته إنه يجب ”منع الأعمال الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين في أي مكان وتحت أي ظروف، وإنه ليس من واجب إسرائيل فقط التحرك ضد حماس، بل واجب على المجتمع الدولي بأسره“.

ونقل تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية في الوقت ذاته، أن ”قادة برنامج حماس معظمهم متواجدون في تركيا، إلا أنهم ولأسباب أمنية اضطروا للانتقال إلى لبنان“.

وأضاف التقرير أن ”على رأس هؤلاء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الذي يعتبر مسؤولا عن بناء الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية“.