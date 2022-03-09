ما هو سر الحرف الغامض "Z" المرسوم على الدبابات الروسية؟

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، بشكل ملفت ومثير للانتباه، صورا للحرف ”Z“، بعد أن شوهد مطبوعا على الدبابات الروسية التي غزت أوكرانيا، وهو ما أثار الفضول حول معناه منذ الأيام الأولى للحرب.

يعد الحرف ”Z“ من أحرف الأبجدية اللاتينية وليس السيريلية، والسيريلية أبجدية سلافية قديمة، وهو حرف مطلي باللون الأبيض، يَظهر بوضوح على لون المركبات الكاكي والبني.

ولم يتم تحديد معناه رسميا بعد، وحتى الخبراء لم يتوصلوا بعد إلى الاتفاق حول دلالة هذا الحرف، باستثناء الاتفاق على القول إنه رمز غامض لدعم الجيش الروسي.

ومع ذلك فإن ثمة اجتهادات كثيرة لتفسير معنى الحرف؛ إذ يقول البعض إنه قد يكون رمزا عسكريا للتمييز بين المدرعات والدبابات الروسية من جهة وبين مثيلتها الأوكرانية من جهة أخرى، خصوصا وأن الآليات العسكرية للخصمين تبدو متشابهة ومن نوع واحد، وبالتالي فإن وضع الحرف هو طريقة لتجنب النيران الصديقة.

وفي اللغة الروسية تعني كلمة ”zapad“، اتجاه الغرب، بالتالي قد يشير حرف ”Z“ الموجود في بداية الكلمة، إلى القوات المسلحة في الجزء الغربي من البلاد، تلك التي تم نشرها على الحدود الأوكرانية على مدى عدة أسابيع قبل بداية الغزو.

ورغم رواج الحرف على وسائل التواصل الاجتماعي، لم توضح السلطات الروسية معنى الحرف، بل فضلت السلطات تحويل الحرف ”Z“ إلى أدوات اتصال ودعاية، وفي الأيام الأخيرة جاء على موقع وزارة الدفاع الروسية من خلال صفحاتها عبر ”إنستغرام“ و“تلغرام“، عدة كلمات تبدأ بحرف ”Z“ ، منها ”Za Pobedu ”، أي من أجل النصر، و“ Za Mir“ أي من أجل السلام، و“ Za pravdu“، أي من أجل الحقيقة، و“Za Rossiïou“ أي من أجل روسيا.

ويرسم المواطنون الروس الحرف ”Z“ على السيارات ويطرزونه على ملابسهم، ويكتبه سائقو الأجرة على سياراتهم، فيما يقوم آخرون بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها الحرف على الشبكات الاجتماعية أو يتباهون بها على شاشات التلفزيون الروسي لإظهار دعمهم للجيش.

كما نشرت وسائل إعلام محلية، صورة مأخوذة من الفضاء لنحو ستين طفلا مريضا، وأسرهم وممرضيهم القائمين على رعايتهم، وهم يشكلون حرف ”Z“ في الفناء المغطى بالثلج في ملجئهم الواقع بقازان في تتارستان.

وخلال نهائيات بطولة العالم للجمباز في الدوحة، مؤخرا، أظهر لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك، الحرف على ملابسه عند صعوده الى منصة التتويج، وهو ما انتقده الاتحاد الدولي للجمباز.