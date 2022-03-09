رغم إدانتها الغزو الروسي.. ما سر الرسالة الحادة التي وجهتها إسرائيل إلى أوكرانيا؟

وجهت إسرائيل رسالة حادة إلى أوكرانيا، أبلغتها خلالها إنها لا تقبل بالتصريحات المستمرة التي تصدر عن مسؤولين في كييف، تحمل انتقادات واضحة لتل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف موقع “ bahazit“ العبري الاخباري حقيقة هذه الرسالة، الثلاثاء، كما تطرقت إليها صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، ضمن تغطية بشأن جهود الوساطة التي تباشرها حكومة نفتالي بينيت بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية.

نكران الجميل

وحسب الموقع الإسرائيلي، سادت حالة من الاحتقان داخل المستوى السياسي، بسبب لغة الخطاب الرسمي الأوكراني المعمول به منذ بدء الغزو الروسي، والتي بدت أنها ”نكران للجميل“.

ولم ترق التصريحات الرسمية الأوكرانية، من وجهة نظر إسرائيل، إلى مستوى الجهود التي تبذلها لوقف الحرب، حسبما أفاد الموقع الثلاثاء.

ولفت إلى أن إسرائيل ”وجهت رسالة رسمية حادة إلى كييف، وأبلغتها أن الحكومة لن تقبل هذا الوضع إلى الأبد“.

وذكر الموقع، أن ”جهودا هائلة تبذلها الحكومة الإسرائيلية من أجل التوسط بين الطرفين، الروسي والأوكراني، وتعمل على جميع القنوات الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب“.

ونبّه إلى إرسال مئات الأطنان من المعدات الإنسانية وكميات هائلة من الطعام والأدوية، وتعمل على توفير ملاذ لعشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين، رغم أنهم ليسوا ضمن من تنطبق عليهم شروط القدوم إلى إسرائيل.

وأوضح أنه على الرغم من كل هذه الجهود ”واصلت أوكرانيا لغة الخطاب الهجومية تجاه إسرائيل“.

وحسب الموقع، وجه الكثير من المسؤولين الأوكرانيين اتهامات لإسرائيل بشكل يومي، على خلفية الرفض القاطع بشأن إرسال أسلحة إلى الجيش الأوكراني، تشمل أنظمة مضادة للصواريخ وأسلحة وتكنولوجية عسكرية.

الدماء الأوكرانية

ونقل عن مصادر إسرائيلية على صلة بالمحادثات بين تل أبيب وكييف، قولها إنه تم إبلاغ الأخيرة إنه ”من غير المنطقي أننا نحاول المساعدة وأنتم تواصلون الهجوم علينا“.

وكشف الموقع، عن إجراء محادثات على عدد من المستويات، منها المستويات العليا أو الأدنى، عدا عن 4 اتصالات هاتفية تم الإعلان عنها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الفترة الأخيرة.

وبين أن تصريحين صدرا عن مصادر رسمية أوكرانية يبدو أنهما استهدفا تخفيف حدة الاحتقان الإسرائيلي في أعقاب الرسالة التي وجهت إلى كييف.

وصدر التصريح الأول، حسب الموقع، من الرئيس زيلينسكي، والذي كتب عبر حسابه على ”تويتر“ أنه يوجه الشكر إلى رئيس الوزراء بينيت بشأن جهود الوساطة.

وجاء التصريح الثاني عبر وزير الخارجية الأوكراني، الذي اعتذر عقب تصريحاته الحادة ضد شركة الطيران الإسرائيلية (إل – عال) بعد ان اتهمها بـ“التربح من أموال ممزوجة بالدماء الأوكرانية“.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بينيت، قد أجرى زيارة مفاجئة إلى موسكو، قبل 4 أيام، لبحث الأزمة الأوكرانية، تاركا أسئلة بشأن مدى قدرته على لعب دور الوسيط والتسبب في أنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب الموقع العبري، صرح بينيت لمقربين منه عقب الزيارة أنه ”يضع ملف إعادة الإسرائيليين واليهود من ساحة الحرب على رأس أولوياته في هذه المرحلة“.

ملف اللاجئين

بدورها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت ملاحظة وجود تقارب في مواقف روسيا وأوكرانيا من جانب، وتخفيف حدة التصريحات الأوكرانية ضد إسرائيل من جانب آخر.

وذهبت إلى أن تل أبيب رصدت بوادر لتخفيف حدة اللهجة التي استخدمها الرئيس الأوكراني ضد إسرائيل، مؤكدة على أن هذا التراجع جاء عقب رسائل إسرائيلية حادة أرسلت إلى كييف.

وكان السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، من بين من وجهوا انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية من داخل تل أبيب.

واتهم كورنيتشوك، إسرائيل خلال مؤتمر صحفي، بداية هذا الشهر، برفض استقبال لاجئين أوكرانيين وصلوا إليها من بولندا والمجر.

وقال: ”في المقابل، ساهم آلاف من الصالحين في أوكرانيا في انقاذ اليهود وقت الهولوكوست“.

وانتقد مطالبة اللاجئين القادمين إليها بدفع مبلغ كفالة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف شيكل.

ومع أنه وجه الشكر على المساعدات الإنسانية الإسرائيلية، لكنه استطرد قائلا: ”لم تطلب أوكرانيا فلاتر لتنقية المياه، ولكنها طلبت معدات دفاعية مثل الخوذات لأنه يصعب الحصول عليها من أوروبا حاليا“.