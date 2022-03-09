دعوات لتخفيف العقوبات الغربية على سوريا لتقليل تأثيرها على المدنيين

دعا خبراء مستقلون إلى تخفيف العقوبات الغربية على سوريا؛ لتقليل تأثيرها على المدنيين الذين يعانون من نقص في البضائع والسلع وتضخم ”هائل“، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء، اليوم الأربعاء.

وتزامن ذلك مع حث محققي جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة، اليوم، الولايات المتحدة على إجراء تحقيقات شاملة في سقوط مدنيين جراء الضربات الجوية الأمريكية في سوريا لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجددا ”توصية للولايات المتحدة وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين والتي اشتركت فيها قواتها“.

ودعت اللجنة واشنطن لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ونشر النتائج التي تتوصل إليها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالنظر في الضربة التي نُفذت العام 2019 على بلدة الباغوز السورية وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، أن الضربة قتلت ما يصل إلى 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد تنظيم داعش.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 24 فبراير الماضي، أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بلغ معدلا قياسيا بعد أكثر من عقد على اندلاع نزاع مدمر في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن 14,6 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد من يحتاجون إلى مساعدات من 13,4 مليون خلال العام الماضي إلى 14,6 مليون حاليا.