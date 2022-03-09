قتِل خلاله 2 من الحرس الثوري.. إيران تتوعد إسرائيل بعد هجومها على سوريا

قالت إيران اليوم الأربعاء، إنها ستثأر بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا التي قتلت أربعة أشخاص، منهم اثنان من الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الضحيتين الأخريين لهجوم يوم الإثنين على دمشق مدنيان، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنهما ”عنصران سوريان (…) يعملان ضمن الميليشيات الموالية لإيران“.

وذكر المرصد أن القتيلين الإيرانيين ينتميان لفيلق القدس. وأضاف أن ”ستة عناصر من ميليشيات إيران“ أصيبوا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن محاسبة إسرائيل على مثل هذه الهجمات“من الأهداف الرئيسة (لقوات) المقاومة في المنطقة“.

وأفاد الموقع الإلكتروني للحرس الثوري، سباه نيوز، بأن الضابطين القتيلين هما الكولونيل إحسان كربلائي بور والكولونيل مرتضى سعيد نجاد، مضيفًا أن إسرائيل ”ستدفع ثمن هذه الجريمة“.

وذكر أن جنازتيهما ستقامان اليوم الأربعاء.

وقال المرصد إن هجوم يوم الاثنين هو سابع ضربة إسرائيلية في سوريا منذ بداية العام وإن هدفها كان مستودعا للأسلحة والذخيرة بالقرب من مطار دمشق.

وهذا الهجوم الثالث الذي تشنه إسرائيل على سوريا في أقل من أسبوعين.

ونشرت سانا عبر قناتها الرسمية على تلغرام صوراً تظهر ”صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق“، وسمع مراسلو الوكالة في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

ونادرًا ما تعلق إسرائيل على الضربات الجوية في سوريا، وقد نفذت المئات منها منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011.

وإيران الحليف الأكثر دعمًا للرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع.

ويقاتل الجيش السوري وآلاف المسلحين المدعومين من إيران مقاتلي المعارضة السورية، بدعم من القوة الجوية الروسية.

وفي الـ17 من شباط/ فبراير، استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي جنوب دمشق.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، قتل ثلاثة جنود سوريين، في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: ”نحو الساعة الواحدة و 10 دقائق صباحًا نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق“.

وأكدت الوكالة أن ”وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها“.

وأضاف المصدر أن العدوان ”أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.