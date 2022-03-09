ما الأسباب التي دفعت بايدن للإسراع باتخاذ قرار حظر النفط الروسي؟

قالت مجلة ”بوليتوكو“ الأمريكية إن عدة عوامل دفعت الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ قرار حظر واردات النفط من روسيا بعد تعرضه لضغوط من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه.

وأضافت المجلة في تقرير لها، الثلاثاء، أن الضغوط التي مارسها الحزب الديمقراطي كانت قوية وسريعة، وتعود لعدة أسباب أهمها مناشدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشارت إلى أن زيلينسكي قدم ثلاثة طلبات رئيسية للمشرعين الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تصاعد الهجمات الروسية في بلاده.

وقالت المجلة: ”لكن المشرعين الأمريكيين رأوا أن إنهاء مشتريات الوقود الأحفوري من موسكو هو الشيء الذي طلبه زيلينسكي ويستطيعون تلبيته“.

ورأت أنه مع رفض الدول الغربية بشكل موحد لدعوات زيلينسكي لإنشاء منطقة حظر طيران فوق بلاده، سرعان ما أصبح حظر النفط الروسي ”أمرًا ملحًا وسائدًا في واشنطن“.

وقالت: ”مع تصاعد دعوات الكونغرس من الحزبين إلى الحظر النفطي، أصبح الرئيس بايدن وفريقه حريصين على تجنب المواجهة مع زملائه الديمقراطيين“.

صعود السلٌم

ونقلت المجلة عن النائب الأمريكي إريك سوالويل، قوله: ”الوضع على الأرض يزداد سوءًا ، وبينما يصعد بوتين السلٌم لما هو على استعداد لفعله للنساء والأطفال الأبرياء، يجب أن نستمر نحن أيضًا في صعود السلٌم لما نحن على استعداد للقيام به لردعه“.

وأضاف سوالويل: ”بينما نلجأ إلى العقوبات والحظر، ينضم إلينا العالم، وينضم إلينا القطاع الخاص، ويؤيده الأمريكيون أيضًا“.

وأعلن بايدن الحظر الأمريكي، الثلاثاء، وحذت المملكة المتحدة حذوه لتصبح الدولة الأوروبية الرئيسية الوحيدة التي انضمت إلى الولايات المتحدة في هذه الخطوة.

ومع ذلك، فإن تلك الخطوة لم تردع الديمقراطيين في مجلس النواب عن السعي إلى عملية تصويت على حظر النفط في أقرب وقت، اليوم الأربعاء، حتى عندما أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم من المرجح أن يقبلوا خطوة الإدارة.

اتجاهات مختلفة

ونبٌهت المجلة إلى أن مجلسي النواب والشيوخ سارا في اتجاهات مختلفة للأسباب المعتادة.

وقالت إنه رغم أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يمكنها الحصول على موافقة على مشروع قانون بأصوات الديمقراطيين فقط، إذا لزم الأمر، فإن الحصول على تشريع حظر استيراد النفط من خلال المجلس الأعلى يتطلب وقتًا طويلًا، ويفتح التشريع أمام المناقشات التي يحتمل أن تكون متقلبة حول سياسة الطاقة.

وأوضحت المجلة أن على رأس قائمة الموضوعات المثيرة للخلاف، التي أثارها حظر النفط المقترح، هو حرص الجمهوريين على انتقاد سياسة بايدن لتثبيط إنتاج النفط المحلي، الذي قالوا إنه يمكن أن يخفف من الضغوط على المستهلكين الأمريكيين، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن شح الإمدادات في السوق العالمي.

وقال النائب الديمقراطي كريس مورفي: ”بالطبع سوف يهاجمنا الجمهوريون بسبب زيادة أسعار الغاز، ولن يعطونا موافقتهم على الحظر النفطي الروسي على الإطلاق.. لذلك نحتاج فقط لأن نكون مستعدين لهذا الاحتمال“.