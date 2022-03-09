هل تستطيع "راسبوتيستا" إنقاذ أوكرانيا من زحف القوات الروسية؟

يراهن الأوكرانيون على العوامل المناخية لإعاقة تقدم القوات العسكرية الروسية، وإلى جانب الخطط العسكرية على الأرض، يأملون في أن تلعب ظاهرة ذوبان الجليد التي تحول الأرض إلى بحيرة من الطين، دورها في التصدي للروس.

وعادة ما تحدث هذه الظاهرة التي يطلق عليها السكان المحليون عبارة ”راسبوتيستا“ في منتصف شهر مارس/ آذار.

ويقول تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، إنه ”مع استبعاد سيناريو الحرب الخاطفة نهائيًا، ومقاومة الأوكرانيين للغزو الروسي بكل ما في بوسعهم، يمكن لقوات فلاديمير بوتين أن تجد نفسها بسرعة في مواجهة ظاهرة (راسبوتيتسا) الطبيعية، حيث يشير هذا المصطلح إلى فترة العام التي يتحول خلالها جزء كبير من الأرض المسطحة إلى بحر حقيقي من الطين تحت تأثير ذوبان الجليد، ويحدث عادة في النصف الثاني من شهر مارس/آذار، وتتراوح مدته بين شهرين وثلاثة أشهر، بحسب كمية الثلج المخزنة خلال فصل الشتاء.“

ويوضح التقرير أنه ”في هذا الوقت من كل عام، تبدأ (راسبوتيتسا) في الجنوب، من شبه جزيرة القرم، وتتقدم شمالًا إلى بريبيات، التي تمتد من بيلاروسيا إلى كييف“.

وينقل التقرير عن المؤرخ العسكري سيدريك ماس، قوله، إنها ”شكلت دائمًا كتلة جليدية واقية لروسيا في هذا الوقت من العام ضد خصومها، ولكن هذه المرة قد تنقلب الظاهرة ضد قوات الكرملين“.

ويؤكد ماس، أنّ ”هذا الانقلاب يفسّر بسبب وجيه، وهي أن لهذه الظاهرة تأثيرا قويّا للغاية على الجيوش الآلية ومكوناتها، وإذا لم يكن من النادر بالفعل منذ بداية الحملة العسكرية الروسية، أن ترى دبابات أو عربات مصفحة أو شاحنات نقل تتعثر في الحقول أو على الجانب، فإن ذوبان الجليد الحقيقي لم يبدأ بعد، فقد بدأت موجة البرد حاليًا تؤثر على البلد ويمكن أن تلحق أضرارا كبيرة“.

وبحسب ”لوفيغارو“، يبدو أن الأوكرانيين اليوم قد فهموا أن ”راسبوتيتسا“ يمكن أن تلعب دورًا، لذلك وضعوا هذا المعطى في الاعتبار ضمن توقعات الحرب.

ويوضح جوزيف هينروتين، رئيس تحرير مجلة الدفاع والأمن الدولي، والباحث في مركز التحليل والتنبؤ بالمخاطر الدولية، أنه ”يوجد في شمال كييف خزان ضخم به عدد من السدود تم افتتاحهما مؤخرًا من أجل تصريف ملايين اللترات من الماء وإغراق شمال البلاد، وهي وسيلة لإبطاء تقدّم الدبابات وإجبارها على المرور على الطرقات لتوجيه التحركات الروسية“.

ويتابع التقرير الفرنسي، أنه ”خلال هذه الفترة يمكن أن يرتفع مستوى الأنهار الكبيرة بمقدار 8 إلى 12 مترًا، مما يعني أنه يمكنهم رؤية عرضها يتضاعف من 5 إلى 10 أمتار“.

بدوره، يقول المتخصص في التاريخ العسكري الروسي، جان لوبيز، إن ”الجغرافيا ستضر الطرف المهاجم الذي يحتاج إلى المزيد لتحريك قواته الآلية، وبدرجة أقل يمكن أن يشكل أيضًا بعض الصعوبات أمام أي هجمات مضادة أوكرانية“.

وفي التاريخ العسكري الحديث، أعاقت ظاهرة ”راسبوتيتسا“ بالفعل تقدم العديد من الجيوش المتجهة نحو روسيا، كما لعبت هذه الظاهرة دورًا كبيرًا على الجبهة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية، واستفاد منها الجيش الأحمر السوفييتي.