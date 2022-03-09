"فورين أفيرز": تأثير العقوبات ضد روسيا "بطيء" وعلى الغرب تقديم "حوافز" لبوتين

اعتبرت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا ”لن توقف دباباتها في أوكرانيا“ وأنه ”يجب تقديم حوافز“ للرئيس فلاديمير بوتين لإقناعه بوقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات.

وفي تقرير مطول عن الحرب في أوكرانيا، حذرت المجلة من ”أيام صعبة للغاية“ في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الدول الغربية يمكن أيضا أن تلجأ لوساطة دول أخرى تحتفظ بعلاقات جيدة مع موسكو بما فيها الصين وتركيا.

وقالت المجلة ”يبدو أن الردع بمستوى العقوبة الحالي لا يجدي نفعا إذ إن العقوبات تستغرق وقتًا ليبدأ تأثيرها وهي لن توقف الدبابات التي تتدحرج في أوكرانيا.. لم يعط قادة روسيا أي مؤشر حتى الآن على أنهم مهتمون بصدق بوقف إطلاق النار أو المفاوضات“، مضيفة أنه ”على العكس من ذلك بدأوا أخيرا بتصعيد هجماتهم“.

وأشارت إلى أنه بعد محادثته مع بوتين يوم 3 من الشهر الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه خلص إلى أن الرئيس الروسي كان عازمًا على الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها.

الصرامة والمهادنة

ولفتت ”فورين أفيرز“ في تقريرها، إلى أن الأحداث التاريخية تشير إلى أن ”الصرامة والمهادنة“ يمكن أن تؤديا إلى نتيجة، معتبرة أن على الدول الغربية أن تثبت قوتها أولا ثم تركز على تقديم ”الحوافز والإغراءات“ للرئيس الروسي لوقف التصعيد والتفاوض.

وأضافت ”هناك منطق مقنع لهذا النوع من الاستراتيجية، لكنه ينطوي على مقامرة كبيرة في التوقيت.. وإذا انتظر الناتو طويلاً لتقديم الإغراءات، فإن بوتين سيعاود التصعيد ولا أحد باستثناء بوتين نفسه، يعرف كم من الوقت سينتهي هذا كله“.

وتابعت أن ”هناك طريقة أخرى لإدارة هذه التناقضات وهي استخدام القنوات الخلفية لبوتين لاستكشاف فرص خفض التصعيد.. ويشمل المرشحون المنطقيون لمحاورين موثوقين إما دولًا أخرى، مثل الصين أو إسرائيل أو تركيا، أو فردًا خاصًا، شخصًا لديه علاقة شخصية طويلة الأمد مع بوتين“، مشددة على أن ”إنشاء قناة خاصة لن يبعث فقط برسالة إلى بوتين مفادها أن الناتو منفتح على المفاوضات إذا أوقف القتال، ولكنه سيعطي القادة أيضًا إمكانية إنكار معقولة إذا تم رفض جهودهم“.

رفع العقوبات

ورأت المجلة أنه بقدر ما يبدو التفكير في هذا الأمر مؤلمًا، فإن ”هذه العروض يجب أن تشير إلى استعداد لرفع بعض العقوبات مقابل وقف التصعيد“، قائلة إن ”هناك مخاطر بالطبع في ما يتعلق بالانفتاح على التفاوض.. من الممكن دائمًا أن يفسر بوتين ذلك على أنه علامة ضعف ويقوم بالتصعيد، وهذا هو بالضبط ما قد يجادل به دعاة الردع، لكن إدارة الرئيس جو بايدن قد تكون مستعدة لتحمل هذه المخاطرة“.

وذكر التقرير أن هناك ”مخاطر سياسية كبيرة“ للقادة الذين يسعون للسيطرة على التصعيد خاصة بعد أن ولد الغزو الروسي لأوكرانيا موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن ”الغضب المبرر من قصف المدنيين يضيق الحيز السياسي“ الذي يتعين على القادة استكشافه في كيفية إنهاء هذه الحرب.

خيارات قليلة

وكشف التقرير أنه ”لا يوجد سوى عدد قليل من الطرق الممكنة لإنهاء الهجوم الروسي.. فيمكن لأوكرانيا أن تمنع المزيد من التقدم الروسي على حساب الخسائر المدنية الرهيبة، لكنها قد تصبح منقسمة جغرافياً“.

وأضاف ”يمكن أن يتفاوض بوتين أيضًا على وقف إطلاق النار ويترك أوكرانيا سليمة في الجزء الغربي من البلاد، وبدلاً من ذلك يمكنه إخضاع أوكرانيا بأكملها ومن ثم مواجهة مقاومة مستمرة… بل إنه من الممكن ـ على الرغم من عدم ترجيح حدوث ذلك ـ أن تتم إزالته في انقلاب داخلي.. وأخيرًا، يمكن لبوتين المحاصر أن يصعد ويوسع الحرب“.

ونبٌهت ”فورين أفيرز“ إلى أنه في الأيام والأسابيع المقبلة، سيتعين على القادة الموازنة بين مخاطر مضاعفة الردع ومخاطر التصعيد المميت، محذرة من أنه ”لا ينبغي لأحد أن يكون واثقًا من أنه يعرف ما سيفعله بوتين“.

وختمت المجلة تقريرها بالقول ”أقر الناتو بالفعل بوجود سقف للدعم الذي يمكن أن يقدمه لأوكرانيا، ولكن لا يمكن للتحالف اختراق هذا السقف وتجنب حرب خطيرة مع روسيا.. طبعا هذا ليس عدلاً بالنسبة لأوكرانيا، التي أوقفت ـ رغم كل الصعاب ـ هجومًا وحشيًا غير مبرر من روسيا.. وليست هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها السياسة الدولية خيارا صعبا“.