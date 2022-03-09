"أسوشيتد برس": طائرات "ميغ 29" تربك زيارة كامالا هاريس إلى بولندا

قالت وكالة ”أسوشيتد برس“ إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لبولندا، اليوم الأربعاء، لتوجيه الشكر لاستقبالها آلاف اللاجئين الأوكرانيين، اتخذت منعطفًا غير متوقع بعد اقتراح وارسو بشأن مقاتلاتها الروسية الصنع.

وخرجت الحكومة البولندية، أمس الثلاثاء، بخطة لنقل طائراتها المقاتلة ”ميغ – 29“ لقاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا، مع توقع تسليم الطائرات بعد ذلك لطيارين أوكرانيين يحاولون صد القوات الروسية مقابل أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد بولندا بطائرات نفاثة أمريكية الصنع ”بقدرات مماثلة“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”وارسو لم تطرح هذه الفكرة على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل الإعلان عنها، وسرعان ما رفضها البنتاغون باعتبارها غير قابلة للتطبيق“.

ورأت أن اقتراح بولندا ”لا ينسجم مع المواقف الموحدة من قبل حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمساعدة أوكرانيا، دون التورط في حرب مع روسيا“.

واعتبرت ”أسوشيتد برس“ في تقريرها، أن ”هاريس ستطير في تضاريس صعبة، عندما تبدأ زيارة لمدة يومين لبولندا ورومانيا في محاولة لتصحيح الأمور“.

صفقة فوضوية

وقال دانييل فرايد، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لبولندا لدى الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، والمستشار في عهد جورج دبليو بوش وباراك أوباما، إن ”موضوع الطائرات المقاتلة البولندية صفقة فوضوية، وسيتعين على هاريس توضيح الأمور في وارسو“.

وأضاف ”هناك الكثير من المناقشات التي يجب أن تجرى مع البولنديين وجهًا لوجه“.

وقال، الرئيس بايدن، أمس الثلاثاء، إنه ”ملتزم بمساعدة جيران أوكرانيا على تحمل بعض الآلام المالية لمساعدة اللاجئين، وذلك بعد قراره نشر زهاء 4700 جندي أمريكي إضافي في بولندا لتعزيز دفاع الجناح الشرقي لحلف الناتو“.

إقتراح مذهل

وقالت ”أسوشيتد برس“ إن بولندا أذهلت البيت الأبيض باقتراحها، وإن نائبة وزير الدولة للشؤون السياسية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أخبرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنها شاهدت إعلان الحكومة البولندية بينما كانت متوجهة إلى مبنى الكونغرس“.

بدوره وصف السناتور الأمريكي، كريس مورفي، الاقتراح البولندي بـ ”الغريب“، لأن بولندا أعلنت عن خطتها ”دون تنبيهنا أوّلا“.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، يوم الأحد الماضي، إن ”واشنطن تعمل مع وارسو بشأن خطط لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، إلا أن الحكومة البولندية أعلنت عدم إرسال طائراتها المقاتلة مباشرة لأوكرانيا أو السماح باستخدام مطاراتها“.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي مطّلع على المحادثات، قوله إن ”فكرة بولندا بشأن نقل طائرات – ميغ – إلى القاعدة الأمريكية لم تطرأ خلال المحادثات مع، الوزير بلينكين“.

تحدثات لوجستية

وقال إن البيت الأبيض لا يعتقد أن الاقتراح سيحل بسهولة التحديات اللوجستية المتمثلة في توفير الطائرات لأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ”الناتو“ لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا أو تزويد بلاده بطائرات مقاتلة، إلا أن الحلف استبعد فكرة منطقة حظر الطيران، قائلا إن ”مثل هذه الخطوة ستؤدي لأكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية“.

وقال النائب الأمريكي عن ولاية تكساس، وأكبر عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، مساء أمس الثلاثاء، إن ”الطائرات دون طيار الأكثر فتكًا، يمكن أن تكون خيارًا آخر للمساعدة في توفير القوة الجوية للأوكرانيين“.

وقالت الوكالة ”على الرغم من غرابة اقتراح بولندا، ظل البيت الأبيض عازمًا على إرسال، هاريس، لبولندا ورومانيا، إذ يتطلع لبناء جبهة موحدة مع الجيران الأوروبيين والحلفاء الغربيين“.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين باسكي، إن ”رحلة نائب الرئيس لبولندا هي جزء من جهودنا لإظهار دعمنا القوي للشركاء، ولدورهم في قبول اللاجئين من أوكرانيا“.