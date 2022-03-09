روسيا: حصلنا على وثائق سرية بشأن خطة أوكرانية لمهاجمة دونباس

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على وثائق سرية تثبت أن أوكرانيا خططت لشن هجوم في مارس/ آذار الجاري على الانفصاليين المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا، وفق وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ونشرت الوزارة ست صفحات من الوثائق، قالت إنها تظهر أن كييف خططت لشن هجوم عسكري على مناطق الانفصاليين في دونباس.

وأفادت ”رويترز“ بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الوثائق المكتوبة باللغة الأوكرانية، والتي يبدو أنها تحدد الخطوط العريضة للاستعدادات القتالية للوحدات العسكرية التكتيكية.

وفي التطورات الميدانية، أعلن الجيش الروسي وقف إطلاق نار مجددا بغرض إجلاء مدنيين في أوكرانيا الأربعاء بعد تفعيل ممرات إنسانية الثلاثاء، في حين أعربت بولندا عن استعدادها لوضع مقاتلاتها من طراز ميغ-29 السوفيتية الصنع ”في تصرّف“ الولايات المتّحدة التي تسعى لتوفير طائرات حربية للأوكرانيين.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان إنّ ”سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كلّ طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرّف حكومة الولايات المتحدة“، بحسب ”فرانس برس“.

إلا أن الولايات المتحدة أعربت عن ”استغرابها“ من هذا الاقتراح. وقالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ”على حدّ علمي لم يستشيرونا مسبقًا. أظنّ أنّه إعلان مفاجئ من جانب البولنديين“.

من ناحيتها أعلنت روسيا وقفًا لإطلاق النار في التاسع من آذار/مارس اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو.

وأوضحت موسكو أنّ هذا الاقتراح سيحال إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش لموقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

وأقيم صباح الثلاثاء أول ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا. ووصلت الدفعة الأولى من هؤلاء المدنيين ”بأمان“ بحسب الرئاسة الأوكرانية.

ويفرّ آلاف المقيمين في المدن التي تتعرض للقصف والتطويق أمام هجوم القوات الروسية.

ودفع الغزو ،الذي شنّته موسكو في الـ24 من شباط/فبراير، أكثر من مليوني شخص إلى مغادرة أوكرانيا واللجوء إلى الخارج بغالبيتهم إلى بولندا بحسب الأمم المتحدة. وتتوقع أوروبا وصول خمسة ملايين لاجئ.