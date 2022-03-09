البنتاغون يرفض مقترحا بولنديا بشأن تقديم مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا

أعلن البنتاغون الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا مقاتلات ميغ-29 بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحاً ”غير قابل للتطبيق“.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي ”سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكنّنا لا نعتقد أنّ مقترح بولندا قابل للتطبيق“.

واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أمريكية لقوات حلف شمال الأطلسي وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا ”يثير قلقاً جدّياً لدى حلف شمال الأطلسي بأسره“.

وكانت واشنطن أعربت الثلاثاء عن ”تفاجئها“ بالمقترح البولندي.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ”على حدّ علمي، لم يتشاوروا معنا مسبقا“، في إشارة إلى الجانب البولندي. وتابعت ”أعتقد أنه إعلان مفاجئ من جانب البولنديين“.

وكانت الخارجية البولندية أعلنت الثلاثاء أنّ ”سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدّة لإرسال كلّ طائراتها من طراز ميغ-29 من دون تأخير ومجّاناً إلى قاعدة رامشتاين“ في ألمانيا و“وضعها بتصرّف حكومة الولايات المتحدة“.

وميدانيا، استمرت القوات الروسية بالانتشار حول المدن الكبيرة وبتكثيف عمليات القصف في اليوم الثالث عشر من الهجوم على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن رتلاً روسياً جديداً يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرتل الرئيسي لقوات موسكو الآتي من الشمال متوقف منذ عدة أيام.

وقتل ثلاثة بالغين مساء الاثنين وجرح ثلاثة أطفال في انفجار لغم مضاد للأفراد في منطقة تشيرنيهيف شمال كييف، على ما قالت لودميلا دينيسوفا المكلفة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني.

ودارت معارك عنيفة في مدينة إيزيوم (شرق) لكنّ القوات الروسية تراجعت بعدما تمّ صدّها، بحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فيما دمّر المستشفى المركزي كليا على ما أفادت رئيس البلدية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجنرال الروسي فيتالي غيراسيموف قتل قرب خاركيف، وهي معلومات لم تؤكدها موسكو ولا يمكن التحقق منها على الفور من مصدر مستقل.

قدر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء أن ”ألفين إلى 4 آلاف“ جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشنكوف أن القوات الروسية خربت الإثنين مطارا عسكريا إلى جنوب جيتومير على مسافة 150 كلم غرب كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء ”سنقاتل حتى النهاية“.

وتحدث الرئيس الأوكراني وإلى جانبه علم بلاده عبر الفيديو خلال مداخلة غير مسبوقة تهدف إلى الحصول على مزيد من الدعم لبلاده بعد الغزو الروسي، وسط تصفيق حار من قبل النواب البريطانيين.