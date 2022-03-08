الاستخبارات الأمريكية: بوتين يعاني من العزلة و "محبط"

وصفت الاستخبارات الأمريكية الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعاني من عزلة متزايدة وهو ”محبط“ و“غاضب“ حيال الوضع في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية(”سي آي إيه“) وليام بورنز ”أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط في هذه اللحظة. من المرجح أن يضاعف جهوده ويحاول سحق الجيش الأوكراني من دون أن يكترث للخسائر المدنية“.

ولفتت أيضًا رئيسة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز خلال الجلسة نفسها إلى أنها تعتبر أن ”بوتين يعاني من عدم احترام الغرب له“.

وأضافت ”يشعر كأنها حرب لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يخسرها“.

وتابعت ”لكن ما يمكن أن يقبله كانتصار قد يتغيّر مع الوقت“.

نتج غزو أوكرانيا لدى الرئيس الروسي عن ”قناعة شخصية عميقة“، حسبما أكّد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذي اعتبر أن الرئيس الروسي قد شحن ”لسنوات عديدة مزيجًا متفجرًا من المظالم والطموح“.

من جانب آخر، كشف موقع ”أكسيوس“ الأمريكي، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، عن وجود ليونة جديدة في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الحرب في أوكرانيا.

وأفاد الموقع بأن مسؤولين إسرائيليين، لديهم معلومات مباشرة حول المحادثات التي نسقتها إسرائيل، قالوا إنهم يشعرون أن هناك ليونة في المواقف على الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن ”مقترح بوتين الجديد يطالب فقط بنزع السلاح من منطقة دونباس، كما أنه لا يشمل تغيير النظام في كييف ويسمح لأوكرانيا بالحفاظ على سيادتها“.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن زيلينسكي على مفترق طرق وعليه الاختيار بين خيارين: الأول هو قبول الاقتراح الروسي، وهو أمر صعب للغاية، لكنه يحافظ على سيادة أوكرانيا ويوقف الحرب، والثاني رفض الاقتراح والذهاب نحو تصعيد خطير في الهجوم الروسي يمكن أن ينتهي بكارثة على زيلينسكي وأوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن إسرائيل ودول غربية أخرى لن تضغط على أوكرانيا لاختيار مسار معين، لكنهم أعربوا عن قلقهم من أنه إذا فشلت المحادثات، فإن الحرب ستدخل مرحلة جديدة وأكثر عنفاً، وسيتم سحب اقتراح بوتين عن الطاولة وستكون العودة إلى المفاوضات مستحيلة.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم يأملون في أن تكون هذه مؤشرات على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم نحو حل دبلوماسي بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

يشار إلى أن نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل كان قد زار موسكو يوم السبت، والتقى حينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ ذلك الحين، شارك بينيت في سلسلة من المكالمات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.