أكسيوس: وساطة إسرائيلية تكشف ليونة جديدة في موقف بوتين تجاه الحرب في أوكرانيا

كشف موقع ”أكسيوس“ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، عن وجود ليونة جديدة في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الحرب في أوكرانيا.

وأفاد الموقع بأن مسؤولين إسرائيليين، لديهم معلومات مباشرة حول المحادثات التي نسقتها إسرائيل، قالوا إنهم يشعرون أن هناك ليونة في المواقف على الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن ”مقترح بوتين الجديد يطالب فقط بنزع السلاح من منطقة دونباس، كما أنه لا يشمل تغيير النظام في كييف ويسمح لأوكرانيا بالحفاظ على سيادتها“.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن زيلينسكي على مفترق طرق وعليه الاختيار بين خيارين: الأول هو قبول الاقتراح الروسي، وهو أمر صعب للغاية، لكنه يحافظ على سيادة أوكرانيا ويوقف الحرب، والثاني رفض الاقتراح والذهاب نحو تصعيد خطير في الهجوم الروسي يمكن أن ينتهي بكارثة على زيلينسكي وأوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن إسرائيل ودول غربية أخرى لن تضغط على أوكرانيا لاختيار مسار معين، لكنهم أعربوا عن قلقهم من أنه إذا فشلت المحادثات، فإن الحرب ستدخل مرحلة جديدة وأكثر عنفاً، وسيتم سحب اقتراح بوتين عن الطاولة وستكون العودة إلى المفاوضات مستحيلة.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم يأملون في أن تكون هذه مؤشرات على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم نحو حل دبلوماسي بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

يشار إلى أن نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل كان قد زار موسكو يوم السبت، والتقى حينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ ذلك الحين، شارك بينيت في سلسلة من المكالمات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

ويوم الثلاثاء، تحدث بينيت مرة أخرى إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، حول جهود وقف إطلاق النار، ثم اتصل ببوتين لنقل رسالة من نظيره الأوكراني.

وقال الكرملين إن بوتين أطلع بينيت على نتائج الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، في حين قال مسؤولان إسرائيليان إن بينيت لا يعرض على بوتين وزيلينسكي أي خطة أو إطار عمل، إنما يقوم فقط بتمرير الرسائل بين الزعيمين.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه ”في الاجتماع مع بوتين، نقل بينيت الأفكار التي جاءت من أوكرانيا ودول أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، من أجل الحصول على رد فعل بوتين وتقييم ما إذا كان مرنًا أم لا بشأن شروطه الحالية لوقف إطلاق النار“.

وأطلع بينيت ومساعدوه أوكرانيا وإدارة بايدن وفرنسا وألمانيا على الاجتماع مع بوتين بالتفصيل وكذلك بشأن المكالمة الهاتفية التي تلت ذلك.

وينسب المسؤولون الإسرائيليون الفضل في محادثاتهم مع بوتين إلى بلورة الموقف لزيلنسكي وكذلك المساهمة في تعريف الغرب بمواقف الرئيس الروسي.

وحسب المسؤولين، نقلت إسرائيل إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تفاصيل اقتراح بوتين إلى زيلينسكي، الذي لم يكن معروفًا بالكامل في واشنطن وباريس وبرلين.