البرلمان الإيراني: لن نخفض أسعار النفط قبل تلبية واشنطن مطالبنا

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن طهران لن تلبي طلب الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجه أعضاء البرلمان، في بيان عقب جلسة مساء اليوم الثلاثاء، خطاباً مباشرا لفريق المفاوضين الإيرانيين في النمسا، طالبوا فيه بحفظ المصالح القومية، وعدم تجاوز ”الخطوط الحمراء“ لبلادهم بسرعة، من خلال الالتفات لما يسميه الغرب ”مهلة محددة“.

وأشار البيان إلى الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وجاء فيه ”الآن بعد أن زادت أزمة أوكرانيا من حاجة الغرب إلى الطاقة الإيرانية، يجب عدم الاستجابة لطلب الولايات المتحدة بخفض أسعار النفط، دون تلبية مطالب إيران المشروعة“.

وحول أخذ ضمانات ملزمة من الطرف الأمريكي في محادثات فيينا، أكد البرلمان الإيراني أن الحفاظ على عناصر البرنامج النووي في بلاده يعد أقوى ضمانة لعدم تكرار ”خطأ أمريكا وخلفها لوعودها“.

وصعّد البرلمان الإيراني من لهجته في دعوته لفريق التفاوض بضرورة العمل للحصول على تعويضات من الولايات المتحدة؛ بسبب انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، وفرض عقوبات قاسية على إيران.

ويشهد العالم قفزة في أسعار النفط، حيث بلغ، اليوم الثلاثاء، أكثر من عتبة 132 دولاراً للبرميل الواحد، مع تزايد الاحتمالات من قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية.

وكانت روسيا حذرت، أمس الاثنين، من أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 300 دولار، في حال حظر الصادرات الروسية.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، بفعل التأخر في التوصّل إلى اتفاق نووي في فيينا، وتعطل الإمدادات الروسية.

وفي حال التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا مع إيران، ورفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية، فإن المخزون الإيراني يمكن أن يقلل من الأسعار الحالية.

وتشير التقارير إلى أن إيران تمتلك حوالي 70 مليون برميل من النفط في ناقلات نفط برية، وتقدر قدرة إنتاج النفط الإيراني بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا، ولا يزال من المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الإنتاج حوالي عام.

وواجهت روسيا عقوبات واسعة النطاق من قبل المجتمع الدولي في أعقاب غزوها أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر أمريكي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززا حملة ضغوط على موسكو ردا على غزو أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن قرار حظر واردات النفط والغاز الروسية اتخذ ”بتنسيق وثيق“ مع الحلفاء.

من جانبه، أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022؛ ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.