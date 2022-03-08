داعيا روسيا لإنهائه.. "الناتو" يتعهد بعدم انتشار الصراع خارج أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن‭‭ ‬‬هناك تقارير موثوقا بها تفيد بأن روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا، وحث موسكو على إنهاء الصراع، متعهدا بعدم السماح له بالانتشار أكثر من ذلك، وفقا لرويترز.

وأضاف: ”نتحمل مسؤولية ضمان عدم تصعيد الصراع وانتشاره خارج أوكرانيا“، مضيفًا: ”سنحمي وندافع عن كل شبر من أراضي الحلفاء“.

وأكد ستولتنبرغ، خلال حديث إلى جانب رئيس لاتفيا إيجلس ليفيتس، أن الغزو الروسي تسبب في معاناة مروعة، وأن آثاره الإنسانية مدمرة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ”إن الوعود الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لم يتم الإيفاء بها“، محملا الغرب الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية مسؤولية سقوط الضحايا في بلاده.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي ”تليغرام“: ”نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما.. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا، وإنه ستكون هناك طائرات، وإنهم سيسلمونها إلينا“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“

وتابع: ”لكن مسؤولية سقوط ضحايا تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما.. على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس“، حسب وصفه.

وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي قد قال، يوم الجمعة الماضي، إن التحالف العسكري الغربي لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ولن يرسل قواته إلى هناك، لكنه وعد بتقديم المساعدة لكييف بصورة أخرى، وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الغزو على الفور.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن أمين عام الحلف قوله في مؤتمر صحفي: ”هذه حرب الرئيس بوتين التي اختارها وخطط لها ويشنها ضد دولة مسالمة، نطالب الرئيس بوتين بوقف هذه الحرب على الفور وسحب جميع قواته دون شروط، والمشاركة في جهود دبلوماسية حقيقية الآن“.

كما قال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف: ”الحلفاء متفقون على وجوب ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو قوات له على الأراضي الأوكرانية“، لافتا إلى أن حرب روسيا في أوكرانيا ”مروعة“.

وأضاف: ”في الوقت نفسه، نتحمل مسؤولية كحلفاء في حلف شمال الأطلسي بأن نمنع امتداد هذه الحرب إلى خارج أوكرانيا؛ لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر تدميرا، وسيتسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية“.