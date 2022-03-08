بلينكن: روسيا لها مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية

أعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد خلال زيارة إلى إستونيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لها مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وأضاف بلينكن ”نواصل العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي“. مشيرا إلى أن روسيا تواصل مشاركتها في تلك الجهود، ولها مصلحتها الخاصة في ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“.

ووضعت موسكو عقبات يوم السبت الماضي، أمام المحادثات النووية في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تتجه نحو اتفاق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حينها: ”إن العقوبات الغربية على أوكرانيا أصبحت حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق نووي“.

واعتبرت الولايات المتحدة الأحد الماضي، أن المطالب الروسية الجديدة ”خارجة عن السياق“ وقد تؤخر نجاح المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وفي ظل التصريحات المتفائلة بشأن اتفاق وشيك في فيينا، ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ظلالا من الشك على نجاح المحادثات السبت الماضي، عندما أشار إلى وجود ”مشكلات لدى الجانب الروسي“.

وطالب لافروف حينها خلال مؤتمر صحفي بـ“ضمان خطي“ من واشنطن ألّا تؤثر العقوبات التي فرضت على بلاده منذ غزو أوكرانيا على تعاونها مع طهران.

ورد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد، عبر شبكة ”سي بي إس“ قائلا: “ العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني“.

وأكد بلينكن، أن ”لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد أنها المطالب الروسية خارج السياق“.

وأضاف: ”من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة“. وتابع ”يبقى هذا الاهتمام ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا“.

وأقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون سلسلة من الإجراءات العقابية ضد روسيا منذ دخول قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أبرزها استبعاد بنوك روسية من النظام المالي، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي، وتقييد وارداتها، وفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس والعديد من الأثرياء المقربين من السلطة.

وبحسب سيرغي لافروف، تريد روسيا أن تتأكد من أن هذه الإجراءات لا تؤثر على ”تعاونها التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني-العسكري مع إيران“، خصوصا إذا استفادت طهران من تخفيف العقوبات التي تستهدفها في إطار اتفاق دولي جديد.