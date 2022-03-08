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"نسمع وعودا فقط".. الرئيس الأوكراني يحمل الغرب مسؤولية سقوط الضحايا
تاريخ النشر: 08 مارس 2022 11:23 GMT
تاريخ التحديث: 08 مارس 2022 12:50 GMT

"نسمع وعودا فقط".. الرئيس الأوكراني يحمل الغرب مسؤولية سقوط الضحايا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، "إن الوعود الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، لم يتم الإيفاء بها"، محملا الغرب الذين لم يحموا

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المصدر: فريق التحرير

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، ”إن الوعود الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، لم يتم الإيفاء بها“، محملا الغرب الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية مسؤولية سقوط الضحايا في بلاده.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي ”تليغرام“: ”نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما.. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا، وإنه ستكون هناك طائرات، وإنهم سيسلمونها إلينا“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع: ”لكن مسؤولية سقوط ضحايا تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما… على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس“، حسب وصفه.

وفي السياق، بدأ صباح اليوم الثلاثاء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا؛ بغية إجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف، في وقت تتواصل فيه العقوبات الدولية على روسيا.

وكان قد صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ليست الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنهم لن يستسلموا وسيواصلون القتال.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، في قصف للقوات الروسية على مجمع سكني في مدينة سومي شمالي شرقي البلاد، فجر اليوم الثلاثاء. وأظهرت صور بثها ناشطون آثار قصف على مبنى سكني وتهدم جزء من المبنى.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 21 مدنيا، بينهم طفلان، قتلوا في ضربة جوية روسية على شارع سكني في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

وأضاف أن أجهزة الطوارئ انتشلت جثثا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، خلال عمليات بحث لا تزال جارية.

إلى ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في مقاطعة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد.

وتعرضت مدينة ميكولايف في الجنوب لهجوم.

وتقول أوكرانيا إن القصف المدفعي أصاب مناطق سكنية خلال الليل في المدينة الواقعة بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومدينة أوديسا الساحلية الجنوبية. في حين لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في مدينة ماريوبول الساحلية الكبيرة من دون كهرباء ويعانون من نقص في الغذاء والماء.

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