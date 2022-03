"نسمع وعودا فقط".. الرئيس الأوكراني يحمل الغرب مسؤولية سقوط الضحايا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، ”إن الوعود الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، لم يتم الإيفاء بها“، محملا الغرب الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية مسؤولية سقوط الضحايا في بلاده.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي ”تليغرام“: ”نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما.. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا، وإنه ستكون هناك طائرات، وإنهم سيسلمونها إلينا“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع: ”لكن مسؤولية سقوط ضحايا تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما… على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس“، حسب وصفه.

وفي السياق، بدأ صباح اليوم الثلاثاء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا؛ بغية إجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف، في وقت تتواصل فيه العقوبات الدولية على روسيا.

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.

We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH

