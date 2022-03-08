لقاء أردوغان وهرتسوغ.. هل يؤدي إلى إنهاء "سنوات التوتر"؟

تسعى تركيا وإسرائيل لتجاوز سنوات من التوتر وتبادل الانتقادات، عندما يجتمع رئيسا البلدين هذا الأسبوع للمرة الأولى، منذ أكثر من عشر سنوات،‭‭‭ ‬‬‬وذلك في إطار جهود أنقرة الرامية إلى تحسين علاقاتها الإقليمية.

وتبادل البلدان الاتهامات بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعم أنقرة لحركة حماس التي تحكم غزة. ووصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى في عام 2018 عند طرد سفيري البلدين.

وفي إطار جهود تركيا لإصلاح علاقاتها المتوترة في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنه دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لإجراء محادثات مقررة غدًا الأربعاء، يقول الجانبان إنها تهدف إلى استكشاف سبل تعميق التعاون.

وقال أردوغان إن الزيارة ستعلن عن بداية ”حقبة جديدة“ وإن البلدين يمكن أن يعملا معًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، في إحياء لفكرة نوقشت للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال رئيس الشركة الإسرائيلية التي تضخ الغاز من حقل عملاق في شرق البحر المتوسط، إن شركته يمكن أن تزود تركيا بالغاز إذا وفرت البنية التحتية اللازمة، لكنه لم يعلق على فكرة أردوغان الطموحة لربطها بأوروبا.

وقال ”يوسي أبو“، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي، في مؤتمر للمستثمرين قبل أسبوعين ”موقفنا واضح على الدوام. إذا كنتم تريدون الغاز حسنًا، فنحن مستعدون لذلك. أنتم تبنون خط الأنابيب لنا وسنقوم بضخ الغاز“.

ويمكن لإمدادات الغاز من البحر المتوسط أن تخفف من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. وتوقفت الخطط الرامية لإنشاء خط أنابيب تحت البحر من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، دون أن يشمل ذلك تركيا بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن دعمها للمشروع.

وتستورد تركيا معظم احتياجاتها من الطاقة من الخارج لكنها أعلنت عن اكتشاف 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود وتأمل في استخراجه العام المقبل.

عشر سنوات من التوتر

رغم أن منصب الرئيس الإسرائيلي شرفي إلى حد كبير، وأن أي خطوات كبيرة نحو التقارب مع تركيا ستتطلب موافقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلا أن زيارة هرتسوغ تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين العلاقات.

وكانت آخر زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2007، وكانت آخر زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي في العام التالي. وتحدث أردوغان وبينيت هاتفيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في أول اتصال من نوعه منذ سنوات.

وتوترت العلاقات في عام 2010 عندما قامت قوات خاصة إسرائيلية، تنفذ حصارًا بحريًّا على قطاع غزة، بقتل عشرة نشطاء أتراك خلال هجوم على السفينة التركية ”مافي مرمرة“ التي كانت تنقل مساعدات إلى القطاع.

وعلى مدى سنوات العداء، حافظ الجانبان على التجارة التي بلغت 6.7 مليار دولار في عام 2021، ارتفاعا من خمسة مليارات دولار في عامي 2019 و2020 وفقًا لبيانات رسمية.

واستضافت تركيا العديد من كبار المسؤولين في حركة حماس. ورغم تخفيف أنقرة حدة انتقاداتها لإسرائيل قبل زيارة هرتسوغ فإنها استبعدت التخلي عن التزامها بدعم إقامة دولة فلسطينية.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لـ“رويترز“، خلال زيارة لتركيا إن العلاقات بين الحركة وأنقرة ”راسخة“ وإن ”التقارير الإعلامية عن ضغط تركيا على حماس لكبح انتقاداتها لإسرائيل لا أساس لها وغير صحيحة“.

الحرب بأوكرانيا

ويأتي هذا اللقاء في خضم ”سباق وساطة“ بين أنقرة وتل أبيب، لحل الأزمة في أوكرانيا، بحسب صحيفة ”هآرتس“ العبرية“.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه ”بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول جني بعض المكاسب الدبلوماسية لنفسه في خضم هذا الصراع، اكتشف أن لديه منافسًا“.

ورأت الصحيفة أن ”رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، السريعة والسرية إلى موسكو يوم السبت الماضي، ثم إلى ألمانيا للقاء المستشار أولاف شولتس، أوضحت لأردوغان أنه ليس هو الحصان الوحيد في هذا السباق الدبلوماسي“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”من المقرر أن يحضر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، منتدى أنطاليا، إذ من المقرر أن يلتقي بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو“، معتبرة أن الأزمة الأوكرانية ”قد تقرب بين الطرفين، لأن لابيد ،حتى الآن، لا يرحب بفكرة توطيد العلاقات بين أنقرة وتل أبيب“.

وقالت في تحليل لها ”كلا البلدين لديه مصالح مشتركة، وكلاهما فتح قنوات غير متوقعة مع العالم العربي، وكلاهما يخشى إيران وروسيا الآن أيضا.. لذلك يشارك كلاهما في سباق الوساطة بين روسيا وأوكرانيا“.