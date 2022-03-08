صحيفة: إيران حاولت اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون

كشفت صحيفة أمريكية عن وجود مخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، مبينة أنه تم اعتقال العناصر المتورطة أخيرًا.

ونقلت صحيفة ”واشنطن اكزامينر“ عن مسؤول في وزارة العدل مطّلع على سير التحيقات قوله إن ”الوزارة تمتلك أدلة ضد الإيرانيين، لكن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن يرفضون توجيه اتهامات علنية خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران والذي اقترب من التوقيع خلال مفاوضات فيينا“.

وكتبت ”واشنطن إكزامينر“ أنه من غير المحتمل أن تكون لائحة اتهام سرية صدرت ضد أعضاء في فيلق القدس متورطين في مؤامرة اغتيال بولتون، لكن مسؤولا بوزارة العدل لم يذكر اسمه قال للصحيفة إنه يجب إصدار لائحة الاتهام على الفور ونشرها، نظرًا لخطورة مؤامرة القتل والأدلة المتاحة.

وأوضحت الصحيفة أن بعض تفاصيل المؤامرة ضد بولتون حجبت لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن المصدر وصفها بعبارات محددة للغاية على أنها ”مدعومة بنشاط استطلاع كبير للحرس الثوري وتضمنت محاولة لتجنيد قاتل على الأراضي الأمريكية“.

واعتبر مسؤول آخر في وزارة العدل بأنه ”سيكون من الخطأ بشكل قاطع الادعاء بأن هذه الأنواع من الاعتبارات السياسية من شأنها أن تؤثر على قرار الاتهام.“

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية أصبحت على دراية بالمؤامرة في مرحلة مبكرة؛ ما أثار مخاوف عالية المستوى وتم تخصيص حماية للخدمة السرية بدوام كامل لبولتون في وقت سابق من العام الجاري أو أواخر عام 2021.

وأضافت الصحيفة أنه ”تم أيضا نشر قدرات مهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتعطيل العملية والمساعدة في حماية بولتون“.

وقالت الصحيفة ”يُعتقد أيضًا أن المؤامرة عجلت بتحذير مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في الـ9 من كانون الثاني (يناير) الماضي لإيران من أن الولايات المتحدة ستحمي المسؤولين الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن والذين خدموا سابقًا“.

وكشفت الصحيفة ،أيضا، أنه تم توجيه تهديدات إيرانية مماثلة وما زالت توجَّه ضد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومسؤولين سابقين آخرين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ممن عملوا على القضايا الإيرانية.

يشار إلى أن جون بولتون معروف بمواقفه المتشددة حيال إيران وملفها النووي ودورها الإقليمي.