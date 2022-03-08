كوريا الجنوبية تحتجز قارب صيد كوريًا شماليًا انتهك الحدود

أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء بأن جيش كوريا الجنوبية احتجز قارب صيد كوريا شماليا انتهك الحدود البحرية بين البلدين كما أطلق النار بغرض التحذير لإبعاد زورق دورية كوري شمالي حاول التدخل.

وتراقب الكوريتان عن كثب مثل هذه الحوادث الحدودية إذ إن البلدين في حالة حرب رسميا منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 وانتهت بالتوصل إلى هدنة وليس معاهدة سلام.

ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة قولها إن قارب الصيد الكوري الشمالي انتهك الحدود في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا (0030 بتوقيت غرينتش) قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة ثم جرى احتجازه وسحبه إلى جزيرة بينجنيونجدو بكوريا الجنوبية لإجراء تحقيق.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق النار بغرض التحذير لإبعاد زورق دورية كوري شمالي انتهك الحدود لفترة وجيزة أثناء تعقبه لقارب الصيد.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل ”مقذوفا واحدا غير محدد“، في ما قد يشكل تاسع تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ بداية العام.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن ”كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق“.

ولم تذكر هيئة الأركان المشتركة تفاصيل أخرى على الفور.

من جهته، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم السبت وصل إلى ارتفاع بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.

وأضاف أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.

وتمثل هذه تاسع عملية إطلاق هذا العام تقوم بها كوريا الشمالية.

وكانت آخر مرة في 27 فبراير شباط عندما قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أنظمة قمر صناعي للاستطلاع.

ويُحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونجيانج بسبب برامج أسلحتها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم، مؤخرا، إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ، كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.