يهودية في موقع المرشد الإيراني.. ما قصة الصحفية كاترين شكدم؟

لا تزال الساحة السياسية الإيرانية منشغلة بقضية الصحفية والمحللة اليهودية ”كاترين بيريز شكدم“، التي أصبحت أحد أعمدة الكتاب في الموقع الرسمي للمرشد علي خامنئي بالنسخة الإنجليزية.

ويتعلق الجدل بعدما كشفت شكدم في مقابلة صحفية على ”أنها اتصلت برجال دين حكوميين بحجة التعرف على القضايا الدينية، وعرضت عليهم زواجًا مؤقتًا في الاجتماع الأول“.

زواج متعة

وأضافت أنها ”تمكنت من تجنيد 100 مسؤول إيراني خلال إقامتها في إيران في جولتها الاستخباراتية من خلال الجنس وزواج المتعة (وهو زواج شرعي لدى الشيعة)“.

وبشأن كيفية الحصول على معلومات سرية من المسؤولين الإيرانيين، قالت: ”إنه بعد التخطيط للزواج المؤقت وكسب ثقتهم، كان الحديث وطرح الأسئلة حول مختلف القضايا أمرًا سهلاً، وقدم مسؤولو الجمهورية الإسلامية المعلومات دون أي قيود“.

وتحدثت شكدم عن علاقتها بأحد أعضاء البرلمان الإيراني، وكيف روى لها النائب محادثات اجتماع مغلق حول قضايا حكومية مهمة بعد اجتماع خاص.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بعدما وصفت شكدم بـ“الجاسوسة الإسرائيلية“، أنها ”دخلت إيران بجواز سفر فرنسي بصفتها امرأة مسلمة وزوجة مواطن يمني لتبديد أي شكوك“.

وفي مقابلة مع موقع ”مشرق نيوز“ المقرب من الدوائر الأمنية في إيران، في العام 2018، قالت شكدم بعدما أشادت بنظام الجمهورية الإسلامية ”إنها تتماشى مع إيديولوجيا الحكومة الإيرانية ورواياتها الدعائية“.

لقاء خامنئي ورئيسي

والتقت كاثرين شكدم بالمرشد علي خامنئي في أول زيارة لها لإيران، وفي رحلتها الثانية رافقت رئيسي في حملته الانتخابية السابقة العام 2017.

وبعد أن نشرت شكدم مقالاً في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، وكتبت عن تجربتها في إيران، حذف موقع خامنئي وصحف الحرس الثوري الإيراني مقالاتها ومقابلاتها.

واعترفت شكدم في فبراير/شباط الماضي، خلال مقال لها بصحيفة تايمز أوف إسرائيل ”بأنها نفذت كل هذه الأعمال والأنشطة للتسلل إلى إيران بعدما تمكنت من كسب ثقة السلطات الإيرانية“.

وفي مقالها شددت شكدم على أن ”إيران تبحث عن قنبلة نووية“، مشيرة إلى أنها ليست لديها معلومات سرية عن برنامج إيران النووي لكنها تبحث عن قنبلة.

نفي التجسس

لكن الصحفية اليهودية، نفت اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، أن يكون وجودها في إيران ونفوذها داخل مكتب خامنئي كان بهدف التجسس لصالح إسرائيل أو أي جهة أجنبية.

وقالت شكدم في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية: ”أنا لست جاسوسة“، مضيفة أنها ”لم تسافر أبدًا إلى إسرائيل ولم تكن على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين“.

وردا على سبب ارتدائها للحجاب، قالت إنها ”قبلت طلب زوجها“ لأن زوجها السابق ”مسلم ومن أهل اليمن“، مشيرة إلى أنها ”بعد طلاقها وانفصالها عنه خلعت الحجاب“.

وأوضحت ردًا على سبب كتابتها مقالا في صحيفة تايمز أوف إسرائيل: ”قررت أن أقدم قصتي لهذه الصحيفة الإسرائيلية، وشعرت أن الناس في كل من إيران وإسرائيل يجب أن يعرفوا وينظروا إلى التطورات في الشرق الأوسط بشكل مختلف“.

تواجدها في إيران

وعن تواجدها في إيران، قالت شكدم إنها ذهبت إلى إيران لمعرفة ما إذا كانت هناك كراهية في إيران للحكومة الإسرائيلية أو لليهود، وأدركت أن ”هذه مشكلة مع اليهود“، مضيفة ”الهدف من السفر إلى إيران لم يكن التجسس“.

وأوضحت: ”لم أحاول التسلل إلى وسائل الإعلام الإيرانية، أو الدخول في أروقة السلطة أو الاقتراب من أي شخص، ولقد تلقيت دعوة من حكومة الجمهورية الإسلامية، وكانت إيران هي التي دعتني، وكانت هذه فرصة بالنسبة لي، ولم استغل أحدا أو أسيء معاملته“.

وفندت شكدم ما ذكرته الصحافة الإيرانية عن قيامها بالتجسس لصالح إسرائيل عبر التقرب من شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، وقالت: ”هذه مزاعم، ومن غير المنطقي أن تأتي السلطات الإيرانية وتقول لي الأسرار“.

وفي وقت سابق، تحدثت بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية عن علاقة كاترين بيريز الشخصية ببعض المسؤولين الإيرانيين بينهم مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، لكن الأخير نفى معرفته أو اجتماعه بهذه الفتاة.

وردا على ما إذا كان نادر طالب زاده، المخرج السينمائي المقرب من الحكومة الإيرانية، قد دعا الصحفية الإسرائيلية لحضور مؤتمر بشأن فلسطين، قالت شكدم، ”إنها تلقت دعوة من إحدى المؤسسات القريبة من البرلمان الإيراني“.

لكن كاترين بيريز شكدم أكدت في المقابلة أن طالب زاده رتب لها مقابلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لصالح قناة روسيا اليوم.

وسافرت كاترين بيريز شكدم إلى إيران من 2015 إلى 2018 وكتبت مقالات لبعض وسائل الإعلام الحكومية، بما في ذلك مواقع المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن مسؤول قضائي قوله، إن ”الصحفية الإسرائيلية شكدم سافرت إلى إيران خمس مرات فقط في السنوات الخمس الماضية، ومكث في إيران لمدة 18 يومًا فقط“.

وظهرت كاترين بيريز شكدم أيضًا محللة منتظمة عبر شاشة قناة ”برس سي تي في“ الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، كمحللة للشؤون السياسية، كما كتبت عدة مقالات وأجرت مقابلات مع وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني عن القضايا الإقليمية.

الإيرانيون يعرفون أنني يهودية

وعندما سُئلت عما إذا كانت على علم بمخاطر السفر إلى إيران، قالت كاثرين شكدم إنها سافرت إلى إيران بجواز سفر فرنسي، وإن المسؤولين الإيرانيين كانوا يعرفون هويتها اليهودية.

وقالت في هذه المقابلة: ”المسؤولون الإيرانيون كانوا يعرفون أنني يهودية في الأصل، ولكن بسبب الزواج من شخص مسلم، لم يشك أحد في ما كنت أفعله، لقد رأوني كإعلان لأهدافهم“.

وعند سؤالها عن تواجدها في إيران وهي ترتدي الحجاب الإسلامي فيما ظهرت مؤخرا دون حجاب، قالت عن تغيير لباسها: ”عندما تسافر إلى إيران، عليك ارتداء الحجاب، وقمت بترك الحجاب عند انفصالي عن زوجي“.

ونفت شكدم علاقة زوجها السابق بالحكومة الإيرانية، قائلة إن زوجها سني ولا يهتم كثيرًا بإيران، وإن كتاباتها لوسائل الإعلام الإيرانية الفارسية تسببت في خلاف بينهما.

الموقف الإيراني

وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، رفض عبد الله غنجي رئيس تحرير جريدة ”همشهري“، وهو من أبرز الصحفيين المقربين من الحرس الثوري، فرضية اتهام ”شكدم“ بالتجسس لصالح إسرائيل، وقال: ”دخان دفعة واحدة بلا سبب“.

كما اعتبر حديث الصحفية اليهودية عن ممارسة الجنس مع بعض المسؤولين الإيرانيين بأنها ”شائعات من أجل تدمير المسؤولين“، مضيفًا أن هذا المشروع التشهيري ”بشفرة سرية وثلاثة تكتيكات: الغموض والانتظار والتعميم يديرها جهاز أمني واستخباراتي خارج الحدود“.

وفي غضون ذلك، وصفت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري، نقلا عن مصدر في القضاء الإيراني، الأخبار المتعلقة بممارسة الجنس مع مسؤولين إيرانيين بأنها ”مزيفة“ و ”سيناريو إعلامي ودعاية ومعاد للأخلاق“.

وفي رد فعل مماثل اعتبر العميد يد الله جواني مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري للشؤون السياسية الحديث عن تسلل شكدم وتجسسها لصالح إسرائيل داخل إيران بأنها ”خطة من العدو لخلق روايات كاذبة“.

من جانبه، قال نادر طالب زاده، المذيع في الإذاعة والتلفزيون، ردا على صورة من مقابلته مع شكدم: ”رأيت السيدة شكدم مرتين خلال المسيرة في كربلاء بجمهورية العراق وأجريت معها مقابلة حول فلسفة كربلاء“.

واستغل التيار الإصلاحي هذه القضية في توجيه انتقادات إلى التيار المتشدد، حيث قال نائب رئيس البرلمان السابق والقيادي الإصلاحي علي مطهري في تغريدة له: إن ظهور ظواهر مثل كاترين في الجمهورية الإسلامية يعود إلى رغبة جزء من الحكومة في التملق وصنع الأصنام“.

وأضاف مطهري: ”جواسيس يستغلون الفجوة في المؤسسات الثورية للتسلل والتأثير، وهذه الأمور لا تحدث مع النقاد والمعارضين“.