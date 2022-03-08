المخابرات الأوكرانية: مقتل جنرال روسي ثان منذ بداية الحرب

ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيّا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في الغزو.

وقالت المديرية العامة للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن ”الميجر جنرال فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه أمس الاثنين“.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع الروسية للحصول على تعليق. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ.

وأُبلِغ عن مقتل جنرال روسي آخر، هو أندريه سوخوفيتسكي، والذي كان أيضا نائب قائد الجيش الحادي والأربعين، في نهاية فبراير/ شباط.

وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي. وأكدت روسيا فقد نحو 500.

ولم يكشف أيٌّ من الجانبين عن سقوط ضحايا أوكرانيين.