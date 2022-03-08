مفاوضات النووي الإيراني.. هل تقلب روسيا الطاولة؟

أصبحت موسكو، رفيقة الغرب في المفاوضات النووية مع إيران، منذ الآن تطالب بضمانات بأنّ العقوبات الأمريكية لن تعرقل تعاونها المستقبلي مع طهران.

كان الوضع غير مسبوق، ففيما أوقع الغزو الروسي لأوكرانيا الغربَ وروسيا في أخطر أزمة عرفها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، ظل الدبلوماسيون الغربيون والروس متّحدين في فيينا، في مواجهة إيران، من أجل إيجاد حل للقضية النووية الإيرانية الشائكة.

وبعد شهور من المفاوضات المكثفة تمكن ممثلو القوى العظمى (فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا، والصين، والولايات المتحدة) من الوصول عمليًا إلى اتفاق مع ممثلي الجمهورية الإسلامية، على نصّ يحدّ بشكل كبير من أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية في مقابل رفعٍ جزئيّ للعقوبات الأمريكية الخانقة المفروضة على اقتصاد إيران، وفق صحيفة لوبوان الفرنسية.

على هذا النحو سيسمح النص لواشنطن وطهران بالعودة إلى إطار الاتفاق النووي الأول حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الذي تم توقيعه في تموز /يوليو 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد قبل أن تستأنف إيران برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

وعلى الرغم من اندلاع الحرب استمر المفاوضون الروس والأوروبيون والأمريكيون والصينيون في التمسك بجبهة مشتركة في مواجهة محاوريهم الإيرانيين، وقد كرس المعسكران نفسيهما لحل نقاط الخلاف الأخيرة بين واشنطن وطهران.

ولكن بعد ذلك، يوم السبت، عندما أصبح الاتفاق على وشك التوقيع في النمسا، إذ بِملف النووي الإيراني يطفو بقوة على سطح الأزمة في أوكرانيا، فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل غير متوقع في مؤتمر صحفي في موسكو: ”هناك مشكلة على الجانب الروسي، لقد طلبنا من زملائنا الأمريكيين تقديم ضمانات مكتوبة بأنّ العقوبات لن تؤثر على حقّنا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والفني العسكري الحرّ والكامل مع إيران“.

”ابتزاز“

رداً على غزوها لأوكرانيا استُهدِفت روسيا بعقوبات غير مسبوقة طالت قطاعها المالي والمصرفي، حيث تهدف الدول الغربية إلى إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الروسي وعزله عن بقية العالم، لإجبار موسكو على تغيير موقفها في الصراع الأوكراني.

والحال أنه إدراكًا لدورها الرئيسي في المحادثات في فيينا كحليف لطهران وبكين، ولكن أيضًا كدولة مستفيدة محتملة من فائض مخزون اليورانيوم الإيراني، تعتزم روسيا الاستفادة من الفرصة لتخفيف الخناق حول مواردها المالية، ”بالنسبة لروسيا تهدف هذه الجهود إلى الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي“، كما وضّح ذلك لبوينت أندري كورتونوف، مدير عام وعضو مجلس مركز البحث الروسي الدولي International Affairs Council (RIAC)، يريد سيرغي لافروف أن يضمن أنّ العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على تعاونه مع إيران.

لذلك سيطلب الروس من الولايات المتحدة أكبرَ عدد ممكن من الاستثناءات من هذه الإجراءات، لأن العقوبات تظل اليوم أولوية موسكو الأولى“.

وأثار التماس موسكو في اللحظة الأخيرة دهشة ”شركاء روسيا الغربيين“ الذين أجمعوا حتى تلك اللحظة في المحادثات في فيينا على رغبتهم المشتركة في منع إيران من الحصول على القنبلة الذرية.

”يسعى الدبلوماسيون مبدئيًا إلى تجنب خلط الأشياء في ما بينها، ويميلون إلى التعامل مع كل ملف على أساس مزاياه الخاصة. لأنه، بخلاف ذلك، في الواقع، الأمر كله عبارة فقط عن ابتزاز وليس دبلوماسية“، هكذا أكد مساء الأحد مسؤولٌ فرنسي في الإليزيه، ”لقد عملنا حتى الآن في فيينا، في سياق المفاوضات مع إيران، بشكل جيد مع روسيا. نحن ندعو روسيا إلى تقدير ما يحدث، وأن تتحمّل جميع مسؤولياتها كضامن لخطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي التصرّف وفقًا لمصلحتنا المشتركة في هذه المفاوضات“.

”خارج الموضوع“

من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة الطلبَ الروسي ”خارج الموضوع“، ”العقوبات التي تم تبنّيها ضد روسيا ليس لها علاقة بالاتفاق النووي الإيراني، ”الأمران مختلفان تمامًا“، هذا ما قاله في غضبٍ وزيرُ الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلة مع شبكة ”سي بي إس“ يوم الأحد.

وأضاف وزير الخارجية: ”من مصلحة روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر، ألا تكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي وألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة“. ”ويظل هذا الاهتمام ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا“.

ويبقى أن نعرف ما إذا كان هذا الانتعاش يتوافق مع انسحاب تكتيكي من موسكو، بهدف الحصول على بعض التنازلات الاقتصادية من واشنطن، أم أنه تغيير في الاستراتيجية يهدف ببساطة إلى التشكيك في توقيع الاتفاق النووي الإيراني في حال لم تتحقق الشروط التي طالبت بها روسيا.

ويقول بوينت علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: ”في هذه المرحلة من الصعب فهمُ ما يريده سيرغي لافروف“. فإذا أراد التأكد من أنّ روسيا لن تمنعها العقوبات الأمريكية من الوفاء بحصتها في خطة العمل الشاملة المشتركة فيمكن للولايات المتحدة بسهولة عندئذ أن تُصدر إعفاءات لطمأنتها. من ناحية أخرى، أضاف الخبير العائد من فيينا، إذا رغب سيرغي لافروف في الاستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA لاختراق جدار العقوبات الأمريكية فساعتها إذن سيكون من المستحيل تلبيتها“.

حليف إيران

امتدت الدهشة إلى طهران، حيث كان الناس، مع ذلك، فرحين بقرب التوصل إلى اتفاق يسمح في النهاية بالرفع التدريجي للعقوبات.

في يوم الأحد، في نفس الوقت الذي قدّم فيه سيرغي لافروف مطالبه الجديدة إلى الولايات المتحدة اتفق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في طهران مع السلطات الإيرانية على آلية تهدف إلى تسوية بعض الأمور الفنية العالقة، ومنها على الخصوص وجود مواد نووية في عدة مواقع لم تعلن عنها إيران، لكن، حرصًا منهم على عدم الإساءة إلى حليفهم الروسي أعرب المسؤولون الإيرانيون عن دهشتهم بلغة مهذّبة للغاية.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه ”اطلع على أقوال سيرغي لافروف في وسائل الإعلام“، وإنه ينتظر ”التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية“.