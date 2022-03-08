كوريا الشمالية.. اكتشاف أعمال بناء بموقع نووي مغلق منذ 2018

قال محللون في الولايات المتحدة إن صور أقمار صناعية تجارية أظهرت أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في عام 2018.

وقال متخصصون في مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا إن صورا التقطتها أقمار صناعية يوم الجمعة أظهرت بوادر أنشطة في الموقع ومنها تشييد مبنى جديد وإصلاح مبنى آخر.

وجاء في التقرير ”تظهر أعمال البناء والاصلاحات أن كوريا الشمالية اتخذت قرارا ما بشأن موقع التجارب.“

كانت كوريا الشمالية قد أغلقت الموقع المسمى بنجي- ري عام 2018 عندما أعلنت من جانب واحد وقفا مؤقتا للتجارب على الأسلحة النووية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قال إن الوقف لم يعد ملزما في ظل توقف محادثات نزع السلاح النووي.

وأكد خبراء مركز جيمس مارتن أن التغيرات التي طرأت على الموقع حدثت خلال الأيام القليلة الماضية وما زال من الصعب التحديد على وجه الدقة ماذا يُبنى ولأي غرض.

وجاء في التقرير ”من المحتمل أن كوريا الشمالية تعتزم جعل الموقع في حالة استعداد لإجراء تفجيرات نووية“، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق شهورا وربما سنوات كي يكون الموقع مستعدا لتفجيرات نووية.

وتوقفت المحادثات الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى منذ عام 2019.

ومؤخرا، زادت كوريا الشمالية من تجاربها الصاروخية حيث أجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في كانون الثاني/يناير الماضي، بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017.

والأحد الماضي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ”مهمة أخرى“ لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات العسكرية في المنطقة إطلاق صاروخ باليستي من البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق ”في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع“.

وهذا هو الإطلاق الثاني من نوعه خلال أسبوع لاختبار معدات الأقمار الصناعية والتاسع لإطلاق صاروخ هذا العام.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي السبت أن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل ”مقذوفا واحدا غير محدد“، في ما قد يشكل تاسع تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ بداية العام.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن ”كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق“.

من جهته، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم السبت وصل إلى ارتفاع بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.

وأضاف أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.

وتمثل هذه تاسع عملية إطلاق هذا العام.