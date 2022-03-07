الإمارات: حل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار

قالت المندوبة الدائمة للإمارات في مجلس الأمن لانا نسيبة الإثنين، إن حل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا جذريا يتطلب ضبط النفس ووقفا فوريا لإطلاق النار.

وأضافت في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا جراء الغزو الروسي وجهود وقف إطلاق النار، إن هناك حاجة ماسة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.

وطالبت نسيبة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، و بوقف الأعمال العدائية.

وقالت مندوبة الإمارات الدائمة بمجلس الأمن، إن الكثير من الأطفال في أوكرانيا يعانون من حالة انعدام الأمن، ما يتطلب حلولا عاجلة وجذرية لحل الأزمة.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت روسيا بعيد انتهاء جلسة مجلس الأمن وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 07,00 ت غ للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقالت موسكو إنه سيتم إبلاغ السلطات الأوكرانية بطرق الإجلاء الجديدة للموافقة عليها قبل الساعة 00:00 ت غ.

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن ”روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07,00 ت غ) يوم الثامن من آذار/مارس“ بهدف إجلاء مدنيين من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.

وأكدت أن السلطات الأوكرانية ”لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرات الإنسانية“، مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية ”تدهور بسرعة واكتسب طابع كارثة إنسانية“.

وكانت موسكو أعلنت صباح الإثنين عن عمليات وقف إطلاق نار محليّة وفتح ممرّات للسماح بخروج المدنيين من مدن عدة تحاصرها في أوكرانيا حيث يزداد الوضع الإنساني سوءاً يوماً بعد آخر وحيث بدأ الغذاء ينفد.

لكن أوكرانيا رفضت إجلاء المدنيين إلى روسيا، إذ تؤدي أربعة من ستة ممرات اقترحتها موسكو إلى روسيا أو جارتها وحليفتها بيلاروس.

واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي بإحباط عمليات الإجلاء الأخرى من خلال الاستمرار في إطلاق النار.