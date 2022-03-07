روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار الثلاثاء في مناطق بأوكرانيا

أعلنت روسيا مساء الإثنين وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 07,00 ت غ للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقالت موسكو إنه سيتم إبلاغ السلطات الأوكرانية بطرق الإجلاء الجديدة للموافقة عليها قبل الساعة 00:00 ت غ.

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن ”روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07,00 ت غ) يوم الثامن من آذار/مارس“ بهدف إجلاء مدنيين من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.

وأكدت أن السلطات الأوكرانية ”لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرات الإنسانية“، مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية ”تدهور بسرعة واكتسب طابع كارثة إنسانية“.

وصباح الإثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية في بضع مدن أوكرانية، بينها ماريوبول.

وشن الانفصاليون الموالون لموسكو، هجومًا في مدينة ”ماريوبول“ الساحلية جنوبي أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين.

وقالت الوزارة، إن الانفصاليين شنوا هجومًا في ماريوبول، وإن معظم القتال وقع في الجزء الغربي من المدينة، وفقًا لما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأكدت أن القوات الروسية ستوقف إطلاق النار لفتح ممر إنساني للخروج من المدينة المحاصرة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، القوات الأوكرانية، باستخدام مجموعة تضم أكثر من 150 مدنيًّا، دروعًا بشرية لإطلاق النار على القوات الانفصالية.

وقال كوناشينكوف إن أربعة مدنيين قُتِلوا وأُصيب خمسة آخرون نتيجة لذلك، لكن القوات من ”جمهورية دونيتسك الشعبية“، وهي منطقة في شرق أوكرانيا اعترفت موسكو باستقلالها، ”حررت“ نحو 150 مدنيًّا ونقلتهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها.

وفي سياق متصل، قُتِل تسعة أشخاص في قصف للجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا الذي يبعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب كييف، وفق ما أعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية اليوم الإثنين.

وذكرت أجهزة الإسعاف بحسب ما نقلت عنها وكالة فرانس برس، أنه “ في الساعة الـ05:00 بتوقيت غرينيتش، تم انتشال خمسة عشر شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم تسعة قتلى: خمسة مدنيين وأربعة جنود“، مشيرة إلى أن ”البحث لا يزال جاريا ”للعثور على ضحايا محتملين آخرين.

وأعلنت موسكو، صباح الإثنين وقف إطلاق نار في أماكن محددة وفتح ”ممرات إنسانية“ للسماح بإجلاء مدنيين من مدن أوكرانية عدة، من بينها العاصمة كييف.

وأتى الإعلان الروسي بعد ليلة تخللتها عمليات قصف عنيف جوي وبحري وبري، استهدفت مدن أوكرانيا، فيما دفع النزاع أكثر من 1.5 مليون شخص على الفرار من أوكرانيا واللجوء إلى دول الجوار، بحسب الأمم المتحدة.

وأوضح الجيش الروسي أن هذا القرار اتخذ بعد ”طلب شخصي“ من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وأجرى الرئيسان محادثات هاتفية، الأحد، استمرت ساعتين.