بوتين يعلن أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مؤكدا أن الهجوم ينفذه ”عسكريون محترفون“ يحققون ”الأهداف المحددة“.

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة الثامن من مارس/آذار الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة: ”أريد أن أؤكد أن المجندين لا يشاركون ولن يشاركوا في القتال. ولن يستدعى كذلك جنود الاحتياط“.

تأتي تصريحات بوتين في وقت تواصل فيه القوات الروسية زحفها نحو كييف، بعد سيطرتها على مركز مدينة إربين التي لا تبعد سوى 20كم عن العاصمة.

وتشهد عدة جبهات في أوكرانيا معارك عنيفة.

والإثنين، شن الانفصاليون الموالون لموسكو هجومًا في مدينة ”ماريوبول“ الساحلية جنوبي أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية في بضع مدن أوكرانية، بينها ماريوبول.

وقالت الوزارة إن الانفصاليين شنوا هجومًا في ماريوبول، وإن معظم القتال وقع في الجزء الغربي من المدينة، وفقًا لما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأكدت أن القوات الروسية ستوقف اليوم إطلاق النار لفتح ممر إنساني للخروج من المدينة المحاصرة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف القوات الأوكرانية باستخدام مجموعة تضم أكثر من 150 مدنيًّا دروعًا بشرية لإطلاق النار على القوات الانفصالية.

وقال كوناشينكوف إن أربعة مدنيين قُتِلوا وأُصيب خمسة آخرون نتيجة لذلك، لكن القوات من ”جمهورية دونيتسك الشعبية“، وهي منطقة في شرق أوكرانيا اعترفت موسكو باستقلالها، ”حررت“ نحو 150 مدنيًّا ونقلتهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها.

وفي سياق متصل، قُتِل تسعة أشخاص في قصف للجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا الذي يبعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب كييف، وفق ما أعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية، اليوم الإثنين.

وذكرت أجهزة الإسعاف، بحسب ما نقلت عنها وكالة فرانس برس، أنه “ في الساعة الـ05:00 بتوقيت غرينيتش، تم انتشال خمسة عشر شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم تسعة قتلى: خمسة مدنيين وأربعة جنود“، مشيرة إلى أن ”البحث لا يزال جاريا ”للعثور على ضحايا محتملين آخرين.

وأعلنت موسكو، صباح الإثنين، وقف إطلاق نار في أماكن محددة وفتح ”ممرات إنسانية“ للسماح بإجلاء مدنيين من مدن أوكرانية عدة، من بينها العاصمة كييف.

وفي وقت لاحق الإثنين، أعلنت أن وقفا جديدا لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء.

وجاء الإعلان الروسي بعد ليلة تخللتها عمليات قصف عنيف جوي وبحري وبري، استهدفت مدن أوكرانيا، في حين دفع النزاع أكثر من 1.5 مليون شخص على الفرار من أوكرانيا واللجوء إلى دول الجوار، بحسب الأمم المتحدة.