موسكو: مدمرتان أمريكيتان تدخلان بحر البلطيق

قالت وزارة الدفاع الروسية الإثنين، إن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا مياه بحر البلطيق.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك في عدة جبهات في أوكرانيا.

وجددت أوكرانيا مطالب سابقة لحلف الناتو بفرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا، وهو ما رفضه الحلف، لمخاوف أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينه وبين موسكو.

واعتبرت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، أن قيام الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بإنشاء صندوق إقراض أسلحة لأوكرانيا، بما فيها مقاتلات وطائرات دون طيار وصواريخ، سوف يمنع سقوطها في أيدي القوات الروسية.

وأكدت المجلة في تقرير لها، أمس الأحد، أن الدول الغربية تملك الموارد اللازمة لسد هذه الفجوة العسكرية أمام القوات الروسية وضمان انتصار أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث عن دعم تمرد أوكراني، افتراض سابق لأوانه وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينما لا يزال الجيش الأوكراني وكتائب الدفاع الإقليمية بعيدة عن الهزيمة.

وقالت المجلة في تقريرها: ”لمنح القوات الأوكرانية فرصة قتالية، يجب على واشنطن وحلفائها إنشاء برنامج إقراض وإيجار على غرار البرنامج الذي قدم الأسلحة والمساعدة لحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية“.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج سوف يسمح للولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الآخرين، بإقراض أوكرانيا أو منحها المساعدة بتكلفة قليلة أو دون تكلفة، والتي يمكن أن تشمل أنظمة دفاع جوي متوسطة وطويلة المدى، وأسلحة متطورة مضادة للدبابات وقدرات متقدمة مضادة للدروع بعيدة المدى، وأنظمة دفاع ساحلية، ومدفعية عالية الحركة، وطائرات دون طيار وهي تشكل أهمية بالغة.

ورأت المجلة أن كييف يمكن أن تستفيد أيضًا من الأنظمة التي يمكن استئجارها من الولايات المتحدة وحلفائها، وإن كان ذلك على أساس أن الأسلحة والمعدات لن يتم إرجاعها بالضرورة بعد الحرب.

وأوضحت أنه ”من المفارقات أن المستفيد الرئيس من برنامج الإقراض الأصلي كانت الحكومة في موسكو، إذ إنه في ذلك الوقت، كان الاتحاد السوفيتي حصنًا في الحرب ضد الفاشية، في حين أصبحت روسيا اليوم تشكل تهديدًا فاشيًا، وأوكرانيا هي التي تقود زمام الدفاع عن أوروبا، وهي معركة لا يستطيع العالم تحمل خسارة الأوكرانيين فيها“.