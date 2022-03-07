سفير أوكرانيا في إسرائيل ينتقد رفض تل أبيب تقديم مساعدات عسكرية

وجه السفير الأوكراني في إسرائيل يفغين كورنيتشوك، يوم الإثنين، انتقادات لإسرائيل، وذلك على خلفية عدم تقديمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى اللحظة، والاكتفاء بتقديم مساعدات إنسانية.

وانتقد كورنيتشوك، عدم تقديم المساعدات العسكرية الإسرائيلية لبلاده، وقال إن ”إسرائيل ليست على استعداد لتوفير معدات الحماية للأوكرانيين“.

ووفق القناة ”7“ العبرية، ارتدى السفير الأوكراني خوذة أثناء تصريحاته لتوضيح الأمور، مضيفاً: ”أسمح لنفسي بألا أكون دبلوماسياً، لدينا محادثات طويلة مع الإسرائيليين لتزويدنا بالذخيرة والأسلحة ومعدات الحماية، بما في ذلك الخوذات، ولم نتلق الموافقة الإسرائيلية بعد“.

وأشار السفير الأوكراني لدى إسرائيل، إلى محاولة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الوساطة بين بلاده وروسيا، مبينا أن ”هذا الأمر مهم حتى لو كانت احتمالات نجاح الوساطة منخفضة“.

وأضاف: ”حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غادر البلاد خلال يوم السبت للحديث عن السلام، وهو أمر غير مسبوق“.

وأشار السفير الأوكراني إلى أن ”الحكومة الأوكرانية تعتبر القدس مكانا اختياريا للتفاوض مع روسيا“.

تأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي شن فيه وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، هجوماً حاداً على إسرائيل، مؤكداً أن شركة الطيران الإسرائيلية ”العال“ تتلقى مدفوعات من خلال النظام المصرفي الروسي ”مير“، والتي يدعي أنها تهدف إلى التحايل على العقوبات، وفق ما ذكره موقع ”واللا“ العبري.

وقال كوليبا: ”هناك من يريدون كسب المال المغمس بالدم الأوكراني، هذا عمل غير أخلاقي وهذه ضربة للعلاقات الإسرائيلية الأوكرانية“، وفق تعبيره.

وسبقت هذه التصريحات، انتقاداتٌ أخرى وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإسرائيل على خلفية الغزو الروسي، وعدم إمداد إسرائيل أوكرانيا بالمعدات العسكرية.

والأسبوع الماضي، ذكر تقرير عبري، نشرته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن أوكرانيا تقدمت بطلب من إسرائيل، لمساعدتها عسكريا ضد الغزو الروسي، لكن إسرائيل تجاهلت هذا الطلب بـ“شكل دبلوماسي“.

وحسب هيئة البث العبرية الرسمية ”كان“، فإن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، طلب مساعدة إسرائيل عسكريا، كما طلب وساطة إسرائيلية، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في وقت سابق.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل ”تهربت بشكل دبلوماسي من الموافقة على الطلب الأوكراني بتقديم مساعدات عسكرية“.