لافروف: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب ألا ينطوي على تمييز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني ”يجب أن يسمح للمشاركين بالتعاون دون عوائق في جميع المجالات دون تمييز“، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه ”تم التأكيد على أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن يوفر لجميع المشاركين حقوقا متساوية فيما يتعلق بتطوير التعاون دون عوائق في جميع المجالات دون أي تمييز“.

وأضافت أن الوزيرين تناقشا أيضا بشأن سوريا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن روسيا طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية غزوها لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق حول برنامج إيران النووي، بحسب ”فرانس برس“.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي، ”هناك مشكلات لدى الجانب الروسي. طلبنا من زملائنا الأمريكيين تقديم ضمانات مكتوبة.. بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران“.

يأتي هذا الإعلان فيما تبذل جهود حاسمة لإنقاذ اتفاق 2015 الذي أبرم بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهدفت من خلاله الدول الغربية إلى ضمان عدم تطوير طهران للسلاح الذري، وهو ما تنفيه إيران على الدوام.

وأكد لافروف أنه يريد على الأقل ضمانات من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مستنكرًا ”سيل العقوبات العدوانية“ التي اعتمدها الغرب بعد غزو أوكرانيا، وشدد على ضرورة تلقي ”رد بالغ الدقة“.

واعتبر، من جهة أخرى، أن ”الغالبية العظمى من القضايا تم الاتفاق عليها“ حتى لو ”كانت هناك مواضيع تتطلب توضيحًا بالنسبة لزملائنا الإيرانيين ونعتبرها مشروعة“.

من ناحيته، قال مسؤول إيراني بارز، إن مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات على موسكو لن تضر بتعاونها مع إيران ”غير بناءة“ للمحادثات بين طهران والقوى العالمية التي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي.

وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها ”رويترز“، أن الروس ”طرحوا هذا الطلب على الطاولة قبل يومين.. ثمة تفاهم أنها بتغيير موقفها في محادثات فيينا، تريد روسيا تأمين مصالحها في أماكن أخرى، وهذه الخطوة غير بناءة لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي“.

واتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، يوم السبت، على اعتماد مقاربة ”براغماتية“ لحل القضايا العالقة بينهما، وفق ما أعلن مديرها العام رافايل غروسي من طهران، حيث يجري مباحثات محورية في سياق جهود إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، إن إحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية، ”لن يكون ممكنا ما لم تحل طهران مشكلاتها مع الوكالة“.