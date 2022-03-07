مستشار زيلنسكي: أكثر من 900 منطقة تعيش بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة

أعلن ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي شنتها القوات الروسية تركت أكثر من 900 تجمع سكني في أوكرانيا بدون أي إمدادات من الكهرباء والمياه أو التدفئة.

وقال بودولياك، عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”برابرة القرن الواحد والعشرين، روسيا أتلفت ودمرت 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مبنى سكني“، بحسب ما نقلته ”رويترز“.

وقالت وزارة الطاقة ”إن 646 ألف شخص في أنحاء أوكرانيا يعيشون بلا كهرباء وإن 130 ألفا يعيشون بدون إمدادات غاز“.

وفي اليوم الـ12 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستوقف القتال مؤقتا لفتح 6 ممرات إنسانية، في حين طالبتها كييف بتثبيت وقف إطلاق النار، واستنكرت مقترحاتها بخروج المدنيين إلى بيلاروسيا وروسيا.

في تلك الأثناء، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في طلب كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.

إنسانيا، تواصل الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

وكان رئيس بلدية مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا، فاديم بويتشينكو، قد كشف الخميس الماضي، بأن إمدادات الطاقة والمياه في المدينة تضررت بشدة جراء غارات جوية روسية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات أن أكثر من 130 شخصا أصيبوا في غارات جوية في ماريوبول، وتلقي أوكرانيا باللوم على روسيا في ذلك، ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعهد بمواصلة حربه في أوكرانيا، فيما ناشدت كييف توصيل إمدادات إغاثة إلى المدن التي تشهد دمارا بسبب القصف.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، عن عزمه مواصلة هجومه ”بدون هوادة“ ضد ”القوميين“ في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الكرملين.

وخلال هذا الاتصال، أعرب بوتين أيضا عن ”عدم موافقته“ على خطاب بشأن أوكرانيا ألقاه ماكرون في اليوم السابق، وهدد بأنه قد يوسّع قائمة مطالبه الطويلة أصلا من كييف خلال المحادثات، وفقا للمصدر نفسه.