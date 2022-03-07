"فورين أفيرز": الغرب قادر على إنقاذ أوكرانيا من الهجوم الروسي

اعتبرت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، أن قيام الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بإنشاء صندوق إقراض أسلحة لأوكرانيا، بما فيها مقاتلات وطائرات بدون طيار وصواريخ، سوف يمنع سقوطها في أيدي القوات الروسية.

وأكدت المجلة في تقرير لها، أمس الأحد، أن الدول الغربية تملك الموارد اللازمة لسد هذه الفجوة العسكرية أمام القوات الروسية وضمان انتصار أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث عن دعم تمرد أوكراني، افتراض سابق لأوانه وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينما لا يزال الجيش الأوكراني وكتائب الدفاع الإقليمية بعيدة عن الهزيمة.

فرصة قتالية

وقالت المجلة في تقريرها: ”لمنح القوات الأوكرانية فرصة قتالية، يجب على واشنطن وحلفائها إنشاء برنامج إقراض وإيجار على غرار البرنامج الذي قدم الأسلحة والمساعدة لحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية“.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج سوف يسمح للولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الآخرين، بإقراض أوكرانيا أو منحها المساعدة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، والتي يمكن أن تشمل أنظمة دفاع جوي متوسطة وطويلة المدى، وأسلحة متطورة مضادة للدبابات وقدرات متقدمة مضادة للدروع بعيدة المدى، وأنظمة دفاع ساحلية، ومدفعية عالية الحركة، وطائرات بدون طيار والتي تشكل أهمية بالغة.

ورأت المجلة أن كييف يمكن أن تستفيد أيضًا من الأنظمة التي يمكن استئجارها من الولايات المتحدة وحلفائها، وإن كان ذلك على أساس أن الأسلحة والمعدات لن يتم إرجاعها بالضرورة بعد الحرب.

وأوضحت أنه ”من المفارقات أن المستفيد الرئيس من برنامج الإقراض الأصلي كانت الحكومة في موسكو، إذ إنه في ذلك الوقت، كان الاتحاد السوفيتي حصنًا في الحرب ضد الفاشية، فيما أصبحت روسيا اليوم تشكل تهديدًا فاشيًا، وأوكرانيا هي التي تقود زمام الدفاع عن أوروبا، وهي معركة لا يستطيع العالم تحمل خسارة الأوكرانيين فيها“.

معدات فتاكة

وأضافت المجلة: ”من شأن برنامج الإقراض والتأجير الجديد، أن يسرع في نقل المساعدة والمعدات الفتاكة التي تشتد الحاجة إليها، إلى المدافعين الأوكرانيين“.

وتابعت: ”قد يكون إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا أمرًا استفزازيًا للغاية، ولكن إذا كان الغرب غير راغب في تنظيم هذا النوع من التدخل، فيجب عليه تزويد أوكرانيا بالأدوات التي تحتاجها للسيطرة على الأجواء نفسها، بما في ذلك الأسلحة التي من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بضرب المستودعات الروسية أو مناطق الانطلاق التي تحتوي على الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز خارج حدود أوكرانيا“.

وبينت أن تلك الأسلحة يمكن أن تشمل أيضا الطائرات بدون طيار بقدرات جو – أرض، وجو-جو ، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة، مثل ”MiG-29s“، و ”Su-25s“ التي اقترحت بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلها إلى أوكرانيا قبل التراجع عنها.

فجوات دفاعية

وقالت: ”إذا عبر أعضاء الناتو عن مخاوفهم بشأن نقل الطائرات المقاتلة، بسبب الفجوات المحتملة في دفاعاتهم الجوية، فيجب على الولايات المتحدة والناتو التدخل لتزويد المانحين بمعلومات متقدمة وقدرات الدفاع الجوي ومقاتلات أكثر حداثة، مع التدريب المناسب“.

ورأت المجلة في تقريرها، بأن الهدف طويل الأجل لترتيب الإقراض والإيجار، ويتمثل في إنشاء مخزونات من المساعدات العسكرية على طول حدود أوكرانيا“، مضيفة أنه من الناحية المثالية في أي وقت تقدم فيه أوكرانيا طلبًا للدعم، سيكون العتاد اللازم متاحًا بسهولة للنقل بدلا من أن تخضع لعملية شراء مطولة.

وأضافت: ”من المرجح أن تكون العقبة الأكثر صعوبة أمام هذا الاقتراح، هي المراحل الأولية لتمرير التشريعات وتنسيق الخطط مع الحلفاء.. لكن يجب ألا تقف البيروقراطية في طريق خوض معركة وجودية من أجل الديمقراطية“.

وختمت المجلة بقولها: ”يجب ألا تتراجع واشنطن وحلفاؤها عن اتخاذ الإجراءات التي ستدعم الخطوات التي من شأنها التأثير في نتيجة هذه الحرب“.