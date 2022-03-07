الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في مالي

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم الإثنين إن قوات عملية برخان قتلت يحيى جوادي القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في مالي قبل أيام، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأعلن الجيش الفرنسي أنه في ليلة 25 إلى 26 فبراير/ شباط الماضي نفذ جنود برخان عملية على بعد حوالي 100 كيلو متر شمال تمبكتو تم خلالها تحييد الجهادي.

وقال البيان إنه ”بعد تحديد موقعه.. والتعرف عليه رسميا، تم تحييده من خلال تدخل بري، بدعم من مروحية تايغر للاستطلاع والهجوم وطائرتين فرنسيتين بدون طيار“، بحسب ”فرانس برس“.

ويأتي ذلك في سياق التوترات الشديدة بين فرنسا والسلطات الانتقالية المالية، والتي أدت إلى إعلان خروج القوات الفرنسية من البلاد في 17 شباط/فبراير، إذ أعلنت باريس وشركاؤها الأوروبيون رسمياً، انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا.

وقالت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون في بيان مشترك آنذاك إنه بالعقبات التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، لم تعد الشروط متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي.

وأضافت أن كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، قررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ”يرفض بشكل كامل“ فكرة فشل فرنسا في مالي بعد قرار باريس سحب قواتها من البلاد بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في الإليزيه: ”ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟، كنا سنشهد بالتأكيد انهيارا للدولة المالية“.

وأضاف: ”جنودنا حققوا نجاحات عديدة“، بما في ذلك القضاء على أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في يونيو/ حزيران 2020.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية قد كشفت أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالي ستة أشهر.

وذكر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحفي في باريس أن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في منطقة الصحراء والساحل، بينهم 2400 في مالي، مضيفا: ”في نهاية الانسحاب سيبلغ عددهم 2500 إلى ثلاثة آلاف عنصر.