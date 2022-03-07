ماكرون: الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن الوضع في أوكرانيا ”يزداد سوءا كل يوم“، وأن فرنسا ستواصل الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

وقال ماكرون لقناة ”إل.سي.آي“ التلفزيونية، “الوضع يزداد سوءا كل يوم. الناس يموتون … لم ننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أسماه ”استخفاف“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمبادئ السياسية والأخلاقية حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية لنقلهم إلى روسيا.

وقال ماكرون: ”ليست هذه الممرات ببساطة ما هو مهم، أو هذا الخطاب المنافق القائم على قول سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا، كلّ هذا ليس جديًا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يُحتمل بالنسبة لي“.

وفي اليوم الـ 12 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستوقف القتال مؤقتا لفتح 6 ممرات إنسانية، في حين طالبتها كييف بتثبيت وقف إطلاق النار، واستنكرت مقترحاتها بخروج المدنيين إلى بيلاروسيا وروسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها ستفتح الممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي باتجاه مدن أخرى، وأشارت إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.

من جهتها، استنكرت أوكرانيا المقترح الروسي؛ لأنه يدفع المواطنين الأوكرانيين للمغادرة إلى بيلاروسيا أو روسيا، وقالت: ”إن الإجلاء قد لا يتم“. ووصف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني المقترح الروسي بأنه ”غير أخلاقي بالمرة“، وقال إن الأوكرانيين ينبغي أن يسمح لهم بالخروج عبر أراض أوكرانية، متهما روسيا بعرقلة محاولات الإجلاء السابقة عمدا.

إنسانيا، تواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني، إن هناك انخفاضا مؤقتا للهجمات الروسية في مناطق القتال، مشيرا إلى أن روسيا تحاول تضييق الخناق على مدينة ماريوبول، وأنهم يحاولون جاهدين توفير ممرات لخروج المدنيين.

وبحسب الوزير ذاته، فإن أكثر من 140 ألف مواطن عادوا إلى البلاد، وانضم عشرات الآلاف إلى قوات الدفاع الإقليمي.