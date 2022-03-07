لتجاهلها "النووي الإيراني".. انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية بسبب انشغالها بالأزمة الأوكرانية

أعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من الانشغال المفرط بملف الغزو الروسي لأوكرانيا، والتمادي في إبداء مواقف مؤيدة لكييف، في الوقت الذي يكمن فيه الخطر الحقيقي في ”الاتفاق النووي مع إيران“.

ومن بين الأصوات التي حذرت من هذا الخطر، عضو الكنيست إيلي كوهين من حزب الليكود، وزير الاستخبارات السابق، الذي رأى أن مثل هذا الانخراط ”سيؤدي بشكل أو بآخر إلى حرب مع إيران“، وفق ما أوردته صحيفة ”معاريف“، اليوم الإثنين.

ونقلت الصحيفة عنه بأن ”ثمة مخاطر من إمكانية اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران، في وقت تتجه في أنظار العالم بشكل أساسي إلى الساحة الأوكرانية“، وقالت الصحيفة: ”أطلق وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق تحذيرا هو الأخطر“.

ورأى كوهين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ”منخرط بشكل مبالغ فيه في الحرب الروسية – الأوكرانية“. وذهب إلى أن إسرائيل كان عليها أن تنظر إلى هذا الملف من منطلق مصالحها ومصالح الشعب اليهودي.

وأضاف: ”كنت أريد أن أرى بينيت وقد سافر إلى بايدن لكي يحذره من الاتفاق النووي الأسوأ للغاية لدولة إسرائيل والذي يتبلور حاليا“.

ودعا كلا من بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، إلى التحدث مع دول العالم عن ”الخطر الملموس جراء الاتفاق، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، ولكن لهذا العالم بالكامل“.

صوت بينيت

ومضى قائلا، حسب ما نقلته الصحيفة العبرية: ”أنظر إلى الاتفاق النووي فلا أرى أن أحدا يتحدث عن تضييق الخناق على تمويل إيران للمنظمات الإرهابية“.

وتابع: ”رفع العقوبات سيعني تدفق الكثير من الأموال إلى إيران، ما يعني المزيد منها إلى حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله“، على حد تقديره.

وتساءل إذا ما كان هدف بينيت هو ”مواصلة توفير مظلة دفاعية لإسرائيل أمام روسيا؟“ لافتا إلى أن إسرائيل ”لم تكن في حاجة للانخراط العلني الملفت للأنظار فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا“.

وبين أنه كان عليها التركيز على تشجيع هجرة اليهود إلى إسرائيل، مؤكدا على أنه كان ينبغي توجيه الطاقات إلى ملف الاتفاق النووي الإيراني، ومعتبرا أن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي يعالج ملفا غير مهم ويتغاضى عن الملف المهم ولم يسمع له صوت بشأنه“.

وأوضح أن ما يقوم به بينيت حقا رفع شعبيته في آخر استطلاعات الرأي، ومنحه نقاطا إعلامية إيجابية حول العالم، لكن السؤال يبقى: ”أي شيء ستجنيه دولة إسرائيل، القضية الأهم للغاية لا يتم التعاطي معها إطلاقا“.

إيران ودرس أوكرانيا

جاءت تصريحات كوهين في وقت سلطت فيه وسائل إعلام عبرية الضوء على ملف الاتفاق النووي المزمع بين إيران والدول الكبرى.

وذكر موقع ”دافار 1“ العبري، اليوم الإثنين، أن غالبية بنود الاتفاق المزمع توقيعه في فيينا هذا الأسبوع ”أعدت حتى قبل اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية“، وأن إيران تميل إلى كفة روسيا والصين ولا تفضل الغرب.

وحاور الموقع الدكتور راز زيميت، الباحث بمعهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، والخبير في الشأن الإيراني، حيث قال إن الاتفاق ”سيحرر إيران من العقوبات ويمكنها من بيع النفط في السوق الدولية، كما سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة والتي كانت قيد العقوبات إبان إدارة دونالد ترامب“.

وأكد الباحث الإسرائيلي أن الضغوط الأمريكية من أجل تحرير النفط الإيراني في تزايد، رافضا الربط بين بنود هذا الاتفاق وبين الحرب في أوكرانيا ”لأن غالبية البنود كتبت قبيل الحرب“.

وذهب إلى أن طهران التي يشوب الغموض موقفها بشأن الحرب الروسية، تستخلص من الدروس من هذه الحرب أيضا، وترى أن الغرب ”مفلس“.

وأشار إلى أن ”هذا يعني من وجهة نظر إيران أن هذه التطورات دليل إضافي على تراجع الغرب، على غرار التحليلات التي انتشرت أبان قضية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والعراق، ويرى الإيرانيون أن الولايات المتحدة في اتجاه الضعف، ما يعزز الاتجاه الإيراني الرامي للتوجه صوب معسكر الشرق“.

الأمن الإقليمي

صحيفة ”إسرائيل اليوم“ بدورها نشرت عبر موقعها الليلة (بين الأحد والإثنين) حوارا حصريا مع مسؤول أمريكي سابق في الخارجية الأمريكية، قال لها إن الرئيس بايدن ”لا يمتلك زمام القرار بشأن المفاوضات النووية“.

وذهب المسؤول الأمريكي السابق، وهو جبرائيل نورونا، والذي كان مسؤولا عن ملف السياسات الأمريكية بشأن إيران، إبان الإدارة الجمهورية السابقة، قبل إقالته لهجومه على ترامب، إلى أن ”هناك تنازلات كثيرة جدا لصالح إيران بشأن العقوبات، بينما لا يطلب من طهران كثيرا في مقابل هذه التنازلات“.

وحذر المسؤول الأمريكي السابق، من الاتفاق النووي الذي يوشك أن يوقع، في ظل الإدارة الديمقراطية في واشنطن، قائلا: ”نحن أمام ثقة منعدمة في أداء الوفد الأمريكي إلى فيينا ومن يترأسه – روبرت مالي“، لافتا: ”بايدن ليس من يتخذ القرارات بشأن هذا الملف“.

وأضاف أن هناك قلقا بالغا من مخاطر الاتفاق، وأن الكونغرس الأمريكي لا يمتلك الفرصة للتصرف في هذا الصدد، ”هذا أمر في غاية الخطورة على الأمن القومي الأمريكي، والأمن الإقليمي، وتنازل كبير للنظام في إيران“، على حد قوله.

وحين سألته الصحيفة ”عبر الهاتف“ لماذا يصر بايدن على هذا الاتفاق، أجاب بأن قناعته هي أن ”الرئيس الأمريكي ليس المتصرف في هذه المفاوضات“.

وذهب إلى أن إدارة بايدن ”منشغلة بملف الصين وروسيا والملفات الداخلية الأمريكية“، قائلا: ”لا أظن أنه يركز كثيرا، لكنه أعطى صلاحيات لكل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ولرئيس الوفد الأمريكي إلى فيينا روبرت مالي.. بايدن وفق قناعتي ليس من يقرر، أعتقد أن من يفعلها هو مالي“.