وزير خارجية تايوان: الأوكرانيون أصبحوا مصدر إلهام لشعبنا

قال وزير الخارجية التايواني، اليوم الإثنين، إن الأوكرانيين الذين يقاتلون ضد الغزو الروسي أصبحوا مصدر إلهام لشعب تايوان، وأعلن عن تقديم مساعدات بملايين الدولارات للاجئين الأوكرانيين.

وقال الوزير جوزيف وو في مؤتمر صحفي ”على الرغم من المحنة الشديدة، فإن شعب وحكومة أوكرانيا يقاتلان بشجاعة وعزم ليس لهما مثيل“.

وأضاف ”دعوني أقول من أعماق قلبي، أنتم مصدر إلهام للشعب التايواني في التصدي للتهديدات والإكراه من قبل السلطة الاستبدادية“.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي جزء من أراضيها، وتعهدت بإعادة الجزيرة إلى سيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي حين حدد البعض أوجه تشابه بين محنة أوكرانيا، في محاولتها لصد غزو القوات الروسية، وتايوان التي تواجه خطر الغزو من قبل القوات الصينية ترفض الصين تلك المقارنة، قائلة إن تايوان كانت دائما جزءا من الصين.

كما قالت تايوان إن وضع الجزيرة مختلف تماما، مستشهدة بالحاجز الطبيعي لمضيق تايوان، الذي يفصلها عن الصين، ودور تايوان الرئيس في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات.

وزادت تايوان من مستوى التأهب منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ولكنها لم تبلغ عن أي تحركات عسكرية غير عادية من قبل الصين.

وقال وزير الخارجية التايواني، إن الكثير من الناس في تايوان تعاطفوا مع الشعب الأوكراني.

ووصفت روسيا أعمالها في أوكرانيا ”بعملية خاصة“، قالت إن الغرض منها ليس احتلال الأراضي، ولكن تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية، والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وقال وو إن تايوان جمعت أكثر من 300 مليون دولار تايواني (10.6 مليون دولار) لمساعدة الأوكرانيين المهاجرين منذ أن أنشأت وزارته حسابا للتبرعات، وإن مكتب الممثل لتايوان في بولندا سيقدم اليوم الإثنين أول دفعة بقيمة 100 مليون دولار تايواني لوكالة اللاجئين.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الإثنين، إن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا ”في أقرب وقت ممكن“ وذلك في الوقت الذي أشاد فيه بأواصر الصداقة بين بلاده وروسيا واصفا إياها بأنها راسخة ”ومتينة للغاية“.

وترفض الصين إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو وصفه بالغزو، وتطالب الدول الغربية باحترام ”المخاوف الأمنية المشروعة“ لروسيا.