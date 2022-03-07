تركيا: وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني سيلتقيان الخميس‎‎ في أنطاليا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الإثنين، إن نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، اتفقا على عقد لقاء، يوم الخميس.

وأضاف أوغلو في تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام تركية، أنه سيحضر اللقاء المقرر عقده خلال منتدى دبلوماسي يعقد في أنطاليا على ساحل تركيا على البحر المتوسط.

وكانت الخارجية التركية، قالت يوم السبت، إن أنقرة وواشنطن ستُبقيان على ”تنسيق وثيق“ بينما يعمل البلدان من أجل إيجاد حل دبلوماسي للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة، بعد محادثات بين نائب وزير الخارجية سادات أونال، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في أنقرة، أن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ”أكدا دعمهما لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها“.

وأوضحت في بيان، أنه ”تم التشديد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق لإدارة الآثار متعددة الأوجه للأزمة ودعم الحل الدبلوماسي“، مضيفة أن الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس الماضي، أن ويندي شيرمان، نائبة الوزير، ستتوجه إلى تركيا وإسبانيا والمغرب والجزائر ومصر، في الفترة من الرابع إلى الحادي عشر من آذار/ مارس الجاري.

وأضافت الوزارة أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون من بين الموضوعات التي ستطرح خلال محادثاتها مع مسؤولين في تركيا وإسبانيا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث، يوم السبت، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي حول ”حرب موسكو المتعمدة وغير المبررة على أوكرانيا“، بحسب وصف برايس.

وأضاف المسؤول الأمريكي في بيان: ”أشار الوزير إلى أن العالم يراقب ليرى أي الدول ستدافع عن المبادئ الأساسية للحرية وتقرير المصير والسيادة“.

وفي سياق متصل، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، يوم الإثنين، إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وقال بيسكوف لـ“رويترز“ إن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف عملها العسكري ”في لحظة“ إذا استجابت كييف للشروط.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، ”وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة“.