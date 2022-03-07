رئيس الوزراء الهندي يحث بوتين على إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك، في محادثة هاتفية بين بوتين ومودي، اليوم الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر حكومي هندي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: ”أطلع الرئيس بوتين رئيس الوزراء مودي على وضع المفاوضات بين الفريقين الأوكراني والروسي“.

وأضاف: ”حث رئيس الوزراء مودي الرئيس الروسي على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني، إلى جانب المفاوضات الجارية بين فريقيهما“.

وامتنعت الهند -العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ أكثر من عام ونصف العام، والتي تربطها علاقات عسكرية وثيقة بروسيا- عن التصويت على قرار يدين موسكو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، وصل وفد روسي إلى مدينة ”بريست“ في روسيا البيضاء؛ لإجراء محادثات مع المفاوضين الأوكرانيين بشأن إنهاء الأعمال القتالية.

جاء ذلك، بحسب ما نقلت ”رويترز“ عن وكالة الإعلام الروسية، التي استندت بدورها إلى موقع ”فلايترادار“ لتعقب حركة الطائرات.

ولم يكشف الجانبان عن المكان المحدد للاجتماع وتوقيته.

من جانبها، ذكرت وكالة ”سبوتنيك“ للأنباء، أن الوفد الروسي سيلتقي مفاوضين أوكرانيين في ثالث جولة من المحادثات التي تستهدف وقف القتال الذي بدأ في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، اتفق الجانبان على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، لكن لم يحدث هذا حتى الآن ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار المحلي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، عن وقف لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية في بضع مدن أوكرانية، منها العاصمة كييف، في خطوة وصفتها أوكرانيا بأنها ”محاولة لتضليل العالم“.

واعتبرت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، أن روسيا ”تحاول تضليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء“.

ووفقًا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية، فإن الممر من العاصمة كييف سيؤدي إلى روسيا البيضاء، ولن يكون أمام المدنيين من مدينة خاركيف سوى ممر يؤدي إلى روسيا.