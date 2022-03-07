زيلنسكي يطلب من المجتمع الدولي طائرات عسكرية ومقاطعة النفط الروسي

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المجتمع الدولي، اليوم الإثنين، تزويد أوكرانيا بطائرات عسكرية ومقاطعة النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات، وفق ”رويترز“.

وقال في تسجيل مصور ”إذا استمر الغزو (لأوكرانيا) ولم تتخلَ روسيا عن خططها ضد أوكرانيا فحينئذٍ ستكون هناك حاجة إلى حزمة جديدة من العقوبات… من أجل السلام“.

والأحد، قال زيلينسكي، إنه تحادث مجددا مع نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفيا من أجل مناقشة الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر: ”في إطار الحوار المستمر، أجريت محادثة جديدة مع رئيس الولايات المتحدة“ للبحث في ”قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتواصل العقوبات ضد روسيا“، بحسب ”فرانس برس“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن الأحد، أن بلاده ”تعمل جاهدة“ للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وأفادت تقارير، بأن الاتفاق قد ينص على تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز ميغ-29 تعود إلى الحقبة السوفيتية، بما أن الطيارين الأوكرانيين مدرّبون عليها.

وكان مسؤولون أمريكيون بينهم بلينكن قد استبعدوا إلى حد كبير تزويد أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي أسلحة لأوكرانيا المحاصرة منذ مطلع الأسبوع.

لكن بلينكن صرّح للصحفيين خلال زيارة إلى مولدافيا ”لا يمكنني التحدّث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا“.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري ”محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين (…) للحصول على تقييم محدّث لاحتياجاتهم“.

وتابع: ”مع تلقينا هذا التقييم، نعمل على النظر في ما يمكننا نحن والحلفاء والشركاء إيصاله“ لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي.

وأكد الوزير الأمريكي: ”ننظر حاليا بشكل نشط في مسألة الطائرات التي يمكن لبولندا أن تقدّمها لأوكرانيا والكيفية التي سيكون بإمكاننا التعويض من خلالها في حال قررت بولندا تقديم هذه الطائرات“.

جاء ذلك، غداة لقاء بين بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عُقد عند الحدود الأوكرانية-البولندية، حضّ خلاله الأخير الولايات المتحدة على توفير المقاتلات.