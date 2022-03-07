روسيا تقاطع أول جلسة في محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها أوكرانيا‎‎

امتنعت روسيا الاتحادية عن إرسال وفد لحضور جلسة استماع في محكمة العدل الدولية الإثنين، في إطار دعوى رفعتها أوكرانيا تسعى لاستصدار أمر عاجل لموسكو بوقف الأعمال القتالية.

وظلت مقاعد روسيا خاوية في بداية الجلسة في لاهاي، وقالت كبيرة القضاة جوان دونوجو إن المحكمة ”تأسف“ لقرار روسيا عدم الحضور، وفق ”رويترز“.

وبداية الأسبوع الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن كييف وجهت اتهاما لروسيا أمام المحكمة بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا، بحسب ”فرانس برس“.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان: ”في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تقتل في شكل متعمد أفرادا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية في شكل خطر“.

ورفعت أوكرانيا طلبها السبت على ما أوضحت المحكمة التي شكلت العام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول. وتصدر عنها أحكام ملزمة ومبرمة لكن لا تملك المحكمة أي وسيلة للسهر على تطبيقها.

وأوضحت المحكمة، أن أوكرانيا قالت إنها تتقدم بالطلب ”للتأكيد أن تدخل روسيا الاتحادية حيال أوكرانيا وداخل أراضيها يهدف إلى الحؤول دون وقوع إبادة مزعومة، لا أساس قانونيا له بتاتا“.

وطلبت كييف من المحكمة التدخل للحؤول دون وقوع ضرر لا يمكن الرجوع عنه يطاول حقوق أوكرانيا وشعبها وتجنب تفاقم الخلاف أو توسعه.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن طلبا كالذي تقدمت به أوكرانيا له الأولوية على كل القضايا الأخرى.

لكن المحكمة لم تحدد موعدا للنظر في القضية.

والإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح ”بأسرع ما يمكن“ تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب ”جرائم حرب“ و“جرائم ضد الإنسانية“.

وجاء في بيان له نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية: ”أنا مقتنع بوجود أساس معقول (يدعو) للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا“ منذ العام 2014.

وعلى الرغم من تهديدها بفرض حظر دولي عليها على عدة أصعدة، وبمقاطعتها وبفرض عقوبات عليها، شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا في خطوة تبرّرها بالدفاع عن الناطقين بالروسية داخل الجمهورية السوفيتية السابقة، وبالسعي إلى إطاحة النظام القائم فيها.