طهران: أحرزنا تقدما كبيرا في محادثات تبادل السجناء مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق لتبادل السجناء.

اعتبر زاده أن النقاط الخلافية بين إيران والقوى الدولية في مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن ”عدد النقاط الخلافية بين إيران والقوى العظمى في مفاوضات فيينا لم تعد تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة“، مشيراً إلى أن ”إيران مستعدة لإبرام الاتفاق اليوم إذا أخذت هذه النقاط بنظر الاعتبار“.

ولم يكشف خطيب زاده عن النقاط المتبقية التي لا تزال محل خلاف في محادثات فيينا، مشيراً إلى أن ”حل النقاط المتبقية للتوصل إلى اتفاق نووي يحتاج قراراً من واشنطن“.

وفي ما يتعلق بتغيير نهج روسيا وعرقلة التوصل إلى اتفاق فيينا، قال خطيب زاده إن ”نهج روسيا نهج بناء في محادثات فيينا حتى الآن“، مشيراً إلى أن ”المفاوضين الإيرانيين في فيينا سيتقدمون من أجل تعظيم مصالح الأمة“.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن ”طريق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لن يكون بين عشية وضحاها“.

وبين أن ”الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا هو اتفاق يمهد الطريق لعودة الولايات المتحدة مقابل الالتزام الكامل، وهذا المسار لن يكون بين عشية وضحاها للولايات المتحدة، وقد تم تحديد إطار زمني لها“.

وفي وقت سابق، قال الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامئئي، اليوم الاثنين، إن بلاده وضعت على جدول أعمالها تقييم العناصر الجديدة التي تؤثر على المفاوضات النووية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وقال شمخاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”لدينا على جدول الأعمال تقييم العناصر الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واعتماد مبادرات التفاوض من أجل تسريع تحقيق النتيجة“.

وأضاف: ”الإجراءات السلبية والإيجابية التي تقوم بها الدول الحاضرة في مفاوضات فيينا تتم بهدف الحصول على الفوائد وهي مفهومة“، مشيراً إلى أن ”العامل الوحيد المؤثر على تفاعلنا مع مجموعة (4+1) هو تأمين مصالح الشعب الإيراني“.

وقدمت روسيا يوم السبت شرطاً جديداً لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، حيث طلبت من واشنطن تقديم ضمانات بأن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا لن تنطبق على تجارة روسيا واستثماراتها مع إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الأحد في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها باتفاق محتمل مع إيران.

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود عباس زاده مشكيني، إنه ”خلال المفاوضات اقتربت وجهات نظر الجانبين في قضايا العقوبات مثل مبيعات النفط والتبادلات المالية والشحن وغيرها“.

وقال مشكيني في حديثه لوكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة تطورات المفاوضات النووية في فيينا“.

وأضاف مشكيني: ”توصلت إيران في معظم الحالات لنقاط مشتركة واتفاق شفهي مع مجموعة (4 + 1)، لكن بقيت 6 إلى 7 حالات متعلقة بالعقوبات، وهو أمر مهم لبلدنا“.

وتهدف المفاوضات النووية المباشرة التي بدأت منذ نيسان/أبريل العام الماضي إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منتصف عام 2018.

وتجري المفاوضات بين إيران ومجموعة (4+1) وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين، فيما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.