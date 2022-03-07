إيران: مطالب روسيا في محادثات فيينا النووية "غير بناءة"

ذكرت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الاثنين، أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن مطالب روسيا في المحادثات النووية في فيينا ”غير بناءة“.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم قولهم، إن ”التدخل“ الروسي يهدف إلى ضمان مصالح موسكو في مجالات أخرى.

وطالبت روسيا بضمانات أمريكية بألا تضر العقوبات المفروضة عليها بسبب الصراع في أوكرانيا بتجارتها مع إيران. وقد يكون الطلب حجر عثرة في المحادثات، وفق وكالة ”رويترز“.

وقالت وكالة ”تسنيم“، دون أن تذكر مصدرا لهذا التقييم، إن ”روسيا تسعى من خلال تأجيل إحياء الاتفاق بين إيران والقوى الغربية وتأخير عودة طهران إلى سوق النفط العالمية إلى رفع أسعار الخام وزيادة عائداتها من الطاقة“.

وكان كبير المسؤولين الأمنيين في إيران، علي شمخاني، أعلن، اليوم الاثنين، أن المفاوضين يقيمون العناصر الجديدة التي أثرت على المحادثات في فيينا بشأن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الغربية.

وقال شمخاني، عبر حسابه على ”تويتر“ إن ”إيران تعدل مبادراتها لتسريع الاتفاق“.

ودخلت المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية في حالة من ”عدم اليقين“، امس الأحد، بعد أن طلبت روسيا من الولايات المتحدة تقديم ضمانات بأن العقوبات التي فرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تضر بتجارتها مع طهران.

ووضعت روسيا هذه العراقيل في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تتجه نحو اتفاق.

وقال وزير الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، إن ”العقوبات الغربية على روسيا أصبحت حجر عثرة أمام الاتفاق النووي“، وفق وكالة ”رويترز“.

وسعى نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تبديد الحديث عن مثل هذه العقبات، عندما قال إن ”العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ليس لها علاقة باتفاق نووي محتمل مع إيران“.

وفي حديث لشبكة ”سي.بي.إس“، قال بلينكن: ”العقوبات المفروضة على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني واحتمالات العودة إليه.. فهذه أمور مختلفة تماما وليست مرتبطة ببعضها بأي شكل من الأشكال“.

وأضاف أن ”الاتفاق المحتمل مع إيران بات وشيكا“، لكنه أشار إلى ”عدم التوصل إلى حل لاثنتين من القضايا المتبقية البالغة الصعوبة“.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ“رويترز“ في وقت سابق إن طهران تنتظر توضيحا من موسكو بشأن تصريحات، الوزير الروسي لافروف، الذي قال إن ”روسيا تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقلها العقوبات بأي شكل من الأشكال“.

وقال المسؤول الإيراني في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015: ”من الضروري أن نفهم بوضوح ما تريده موسكو.. إذا كانت مطالبهم تتعلق بالاتفاق النووي فلن يكون من الصعب إيجاد حل لها“.

وتابع: ”لكن الأمر سيكون معقدا إذا كانت الضمانات التي تطالب بها موسكو تتجاوز الاتفاق النووي – خطة العمل الشاملة المشتركة“.