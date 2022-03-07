أستراليا تنتقد "الصمت المخيف" للصين إزاء "إدانة روسيا"

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي سكورت موريسون، يوم الاثنين، ما وصفه بـ“الصمت المخيف“ من جانب الحكومة الصينية إزاء ”إدانة تصرفات“ روسيا، مطالبا بكين بالانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال موريسون ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في معهد لوي إنستيتيوت، إن ”الصين تقول منذ فترة طويلة إن لها دورا كواحدة من القوى الكبرى في العالم وإنها تساهم في السلام والاستقرار العالميين. لن يكون لأي دولة تأثير أكبر من الصين في إنهاء هذه الحرب المروعة في أوكرانيا“.

وأضاف أنه ”مستاء من تحفظ الصين.. كان هناك صمت مخيف من جانب الحكومة الصينية عندما تعلق الأمر بإدانة تصرفات روسيا“.

وامتنعت الصين عن وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه ”غزو“ بينما طالبت الدول الغربية باحترام ”المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا“. ودعت إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات.

وشكك موريسون فيما إذا كان الغزو سار وفقا لخطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: ”ما من شك في أن السيد بوتين لا يحصل على ما كان يسعى إليه“.

وأضاف: ”أعتقد أنه بالغ في تقديره لقدرته على متابعة هذه الحرب غير القانونية“، متوقعا في الوقت ذاته ”تزايد المقاومة في أوكرانيا بمرور الوقت“.

وكان موريسون قد دعا بكين في 13 شباط/ فبراير الماضي لإعلان موقفها من الأزمة الأوكرانية بعد أن انتقدت الصين اجتماعا لوزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند في ملبورن.

وأضاف في مؤتمر صحفي حينها أن ”الحكومة الصينية تشعر بالرضا لانتقاد أستراليا… لكنها تظل صامتة بشأن حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية“.

وتابع أن ”تحالف الأنظمة الاستبدادية الذي نشهده والذي يسعى للتنمر على بلدان أخرى ليس بالأمر الذي تتخذ أستراليا موقفا هينا تجاهه“.

يذكر أن علاقات أستراليا مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، قد توترت بعد أن حظرت كانبيرا على شركة ”هواوي تكنولوجيز“ توريد معدات شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول في عام 2018، وشددت القوانين ضد التدخل السياسي الخارجي، وحثت على إجراء تحقيق مستقل في أصل كوفيد-19.