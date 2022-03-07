لماذا الصراع في أوكرانيا حربٌ دينية أيضًا؟

يستغل فلاديمير بوتين الانقسامات بين الكنائس الأرثوذكسية في أوكرانيا، لتبرير الغزو العسكري للبلاد، لكن المشاعر الوطنية الأوكرانية قد تنتصر في النهاية.

لا يمكن فهمُ الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل كامل بمعزل عن مكوّنه الديني المهم. لقد برّر فلاديمير بوتين، منذ خطابه المتلفز في 21 شباط/ فبراير واعترافَه بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، بالقول إنه يريد حماية الكنيسة الأرثوذكسية لأوكرانيا التابعة لبطريركية موسكو: ”تواصل كييف التحضير لقمعٍ ضدّ الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو. لقد حوّلت السلطات الأوكرانية بسخرية مأساة الانقسام في الكنيسة إلى أداة لسياسة الدولة“.

كنيسة أرثوذكسية أوكرانية

إنّ ما سماه فلاديمير بوتين ”انقسام الكنيسة“ قد حدث بالفعل في 15 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018 حين وُلِدت ما تسمّى بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة، المنبثقة عن اتحاد كنيستين أرثوذكسية أوكرانية انشقاقيتين.

فلم يبقَ بعد ذلك في أوكرانيا سوى كنيستين أرثوذكسيتين رئيسيّتَين فقط: الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية المستقلة الجديدة، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

بعد أربع سنوات من اندلاع الصراع في دونباس استجابت ولادةُ هذه الكنيسة الجديدة لرغبة متزايدة لدى جزء من الأرثوذكس، المتحرّرين من الوصاية الروسية. ”سوف يسجّل هذا اليوم المقدّس في التاريخ على أنه يوم إنشاء كنيسة مستقلة موحّدة في أوكرانيا. يومُ استقلالنا النهائي عن روسيا. (…) لكن ما هي هذه الكنيسة؟ إنها كنيسة من دون بوتين“. هكذا لخّص الرئيس الأوكراني آنذاك بيترو بوروشينكو.

في التسعينيات كانت هناك ثلاث كنائس أرثوذكسية في أوكرانيا: كنيسة بطريركية موسكو، والكنيسة المستقلة التي انفصلت عن الكنيسة الروسية بعد ثورة 1917 والتي عاشت في الشتات في الولايات المتحدة وكندا، وكنيسة بطريركية كييف التي انفصلت عن موسكو عام 1991 ”، هكذا وضّح بافلو سميتسنيوك، مدير معهد الدراسات المسكونية في لفيف (غرب أوكرانيا). وقد تابع قائلاً: “في عام 2018 اتحدت هاتان الكنيستان الأخيرتان المنشقتان. كان أحد أسباب انفصالهما هي الرغبة في التحرّر من النظام الأبوي في موسكو، لغويًا وقوميًا وسياسيًا. لم تكن هذه اختلافات عقائدية، بل تطلّعات وطنية“.

انشقاق أرثوذكسي

لكنّ الأهم من كل ذلك أنّ بطريرك القسطنطينية بارثولماوس، رئيس حوالي 15 كنيسة أرثوذكسية في العالم، ”البابا“ الأرثوذكسي، اعترف رسميًا بهذه الكنيسة الأوكرانية المستقلة الجديدة.

وهو القرار الذي أحدث انشقاقًا تاريخيًا بين بطريركية موسكو وبطريركية القسطنطينية. في 5 كانون الثاني/ يناير 2019 منحت بطريركية القسطنطينية رسميًا الاستقلالّ الذاتي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الجديدة، أي استقلالها عن موسكو وعن القسطنطينية أيضًا، كما منحتها إمكانية انتخاب زعيمها.

لماذا هذا القرار غير المسبوق من قبل بطريرك القسطنطينية؟ ”بين ضم شبه جزيرة القرم والصراع في دونباس انقطع التواصل بين الكنائس الأرثوذكسية الثلاث مع بعضها البعض، ولم تعد موسكو تعترف بسلطة بطريرك القسطنطينية على أوكرانيا“، وكان لهذا الأمر صدى كبير، كما يوضّح أنطوان أرجاكوفسكي، المتخصّص في المسيحية الأرثوذكسية والخبير في شؤون أوكرانيا، حيث أسس معهد الدراسات المسكونية في مدينة لفيف.

لكن لم ينته الأمر عند هذا الحد. ففي عام 2016 نظّم بطريرك القسطنطينية مجمعًا أرثوذكسيًا ضخمًا – وهو نوع من ”المجمع الفاتيكاني الأرثوذكسي الثاني“. لكنّ بطريرك موسكو اختار عدم الذهاب إلى هناك – فكان ذلك إهانة لبرثلماوس الذي ”أنفق أكثر من 30 عامًا لتنظيم المجمع“، يتابع أنطوان أرجاكوفسكي.

نظرية ”العالم الروسي“

في خلال الانقسام الذي حدث في كانون الأول/ ديسمبر2018 كان البطريرك كيريل قلقًا للغاية. ففيما كانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو لا تزال أكثر عددًا من حيث الأبرشيات اختار المئات من المؤمنين الانضمام إلى الكنيسة المستقلة الجديدة. تمثل بطريركية موسكو نصف مؤمني العالم الأرثوذكسي، مع عدد كبير من الأديرة والرعايا والعديد من الموارد الاقتصادية والدبلوماسية. ومع ذلك فإنّ أوكرانيا تمتلك حوالي ”35 % من هذه القوّة. فإذا خسرت بطريركية موسكو أوكرانيا فإنّ هذه البطريركية لن تكون أكثر من كنيسة عادية من بين كنائس أخرى“، هكذا لخّص المؤرخ جان فرانسوا كولوسيمو، الناشر والمتخصص في العالم الأرثوذكسي.

وهو ما لا يمكن تصوّره بالنسبة للبطريرك كيريل، أحد المنظرين الرئيسيين لـ ”العالم الروسي“، وهي رؤية تاريخية وسياسية وروحية بموجبها ”لن يكون للدولتين، الروسية والأوكرانية معنى إلا إذا تداخلتا في الامبراطورية الروسية“، يلخّص أنطوان أرجاكوفسكي. ويتابع المؤرخ: ”أيديولوجية العودة إلى الامبراطورية الروسية تستند إلى رؤية معيّنة للتاريخ، تم تشكيلها في القرن التاسع عشر، في زمن القيصر نيكولاس الأوّل“. أيديولوجية ممتزجة بتاريخ الأرثوذكسية. في خطبه يقول كيريل، على سبيل المثال، إنّ ”القديس فلاديمير قد تعمّد في روسْ كييف“ (اسم الدولة الأولى التي شكلها السلاف الشرقيون في القرن التاسع) ”وإنه مع ذلك واحد من قدّيسينا. أو إنّ القديسّين بوريس وغليب كانا يعيشان في منطقة كييف لكنهما ”قديسان منّا“، هكذا يؤكد أنطوان أرجاكوفسكي.

وهذه أيديولوجية وردت على نطاق واسع في خطابات فلاديمير بوتين والبطريرك كيريل في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد مباركة القوات المسلحة الروسية، في 24 شباط/ فبراير 2022 وصف كيريل بـ ”قوى الشر“ أولئك الذين ”حاربوا دائمًا وحدة روسيا والكنيسة الروسية“.

الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.. تبتعد أكثر فأكثر عن موسكو في عام 2014، خلال حرب دونباس أرادت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو الحفاظ على موقف محايد – إن لم يكن مواليًا – تجاه الكرملين. وفي عام 2015 لم يرغب رئيس هذه الكنيسة، أونوفر، على سبيل المثال، في تكريم الجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا في النزاع. وأخيرًا ادّعت هذه الكنيسة بعد ذلك أنها تعرّضت للاضطهاد من قبل الدولة الأوكرانية والكنيسة الأرثوذكسية المستقلة الجديدة، وهو ما تبنّاه بوتين. اتهامٌ مبرّر جزئيًا، لكنه مبالغ فيه إلى حد كبير، وفقًا لبافلو سميتسنيوك.

لكن منذ الغزو الروسي غيّرت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو موقفَها بشكل جذري. في وقت مبكر من 24 شباط/ فبراير وصف المطران أونوفر الغزوَ الروسي بأنه ”خطيئة قابيل الذي قتل شقيقه هابيل“. وأضاف: ”لا يمكن أن يكون لمثل هذه الحرب مبرّر أمام الله أو أمام الناس“. بعد ذلك في 28 شباط/فبراير تحدّث مجلس هذه الكنيسة مباشرة إلى البطريرك كيريل ليطلب منه التدخل لدى الكرملين من أجل ”وقف الأعمال العدائية على الفور“.

وأخيرًا، ففي اليوم نفسه انتقد 25 من أعضاء هذه الكنيسة، في رسالة، مواقفَ كيريل وأكدوا أنهم لا يرغبون في ذكر اسمِه أثناء المساعي.

هذا التباعد يمكن أن تكون له عواقب عديدة: فإمّا اتحادُ الكنيستين الأوكرانية الأرثوذكسية في كنيسة واحدة مستقلة، وإمّا التعايش بين كنيستين أرثوذكسية وأوكرانية مستقلتين، نظرًا للتوترات التي لا تزال قائمة بين الكنيستين. لكن يبقى السيناريو الأكثر دراماتيكية: إذا شكّلت موسكو ”حكومة من الدّمَى الروسية فإنّ كل شيء سوف يسير في الاتجاه المعاكس. ستتعرّض الكنائس الكاثوليكية، واليونانية الكاثوليكية والأرثوذكسية المستقلة في أوكرانيا للاضطهاد“، وهو ما يخشاه بافلو سميتسنيوك.

في الوقت الحالي حتى وإن نَشر 233 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية نداءً لإنهاء حرب ”الأشقاء“، وتداوله الفاتيكان، فإنّ البطريرك كيريل ليس على استعداد لتغيير موقفه. لكن إذا كان بوتين قد خسر الحرب من وجهة نظر سياسية ودبلوماسية فإنّ كيريل قد خسرها بالفعل معنويًا.